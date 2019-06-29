無懼美中貿易戰 全球金融市場上半年表現史上最佳

2019-06-29 17:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



全球金融市場今年上半年的表現為史上最佳，不僅全球股市資產增加8兆美元、債券表現火熱、油價飆漲近四分之一，就連先前深受債務危機所苦的希臘銀行，也成全球表現數一數二優異的股票。

這種情況多數投資人皆始料未及，畢竟金融市場2018年底表現不振，且之後美中貿易爭端加劇、全球經濟敲響衰退警鐘，似乎也無法成為推升市場的理由。

金融市場上半年擺脫去年底的泥沼，可能原因有二，其一是中國大力推動財政及貨幣刺激計畫，其二是美國聯準會突然轉鴿，市場預期將自2008年金融海嘯以來首度降息。

MSCI世界指數今年上半年大漲近15%，市值增加8兆美元，表現堪比1997年網路泡沫時的股市，為近40年來最佳的上半年表現。美股上半年漲18%、歐股升13%、陸股勁揚20%。

油價第1季為2009年以來表現最佳，上半年上漲約25%，使俄羅斯盧布成為上半年表現最佳的貨幣。避險資產黃金也攀抵六年新高。

美國國庫券今年價格上漲7%，殖利率反向下滑近70個基點，延續去年第4季下降37個基點的漲幅。隨著歐洲央行（ECB）也轉鴿，德國10年期公債上半年表現為兩年來最佳，漲幅達5.5%，殖利率也自2016年3月以來首度轉負，並多次創新低。債券價格與殖利率走勢背離。

最讓人訝異的是，幾年前還深陷債務危機的希臘，今年來股票表現相當亮眼。該國最大債權銀行Piraeus銀行股價上漲250%，規模較小的銀行業者Attica銀行股價則飆漲343%，雅典股市也是表現最佳的歐股之一。