美股創22年最佳上半年漲幅 川習和解將延續大多頭走勢

2019-06-29 13:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



聯準會（Fed）立場轉為傾向降息的鼓舞下，美國股市本月繳出漂亮成績單，標普500指數今年累計上漲17%，創下22年來最佳上半年漲勢。周末川習會同意貿易戰休兵，化解可能波及全球經濟的立即威脅，長達十年的大多頭行情可望繼續挺進。

標普500指數周五漲0.6%，道瓊工業指數漲73.38點，漲幅0.3%，收26,599.96點。那斯達克指數上漲0.5%。標普500指數漲6月上漲6.9％，那斯達克漲7.4%。

分析師和投資人都同意，美股漲勢能否延續，要看本周末川習會的進展。若雙方能就貿易達成協議，便可緩解因加徵關稅所導致經濟減速的疑慮。與中國往來密切或由中國供貨的企業，像是半導體公司和若干零售業者，也可因此排除壓力。不過，美中若能達成協議，也可能降低Fed近期降息的機率。這一個月來，美股便是因為預期Fed即將升息而上漲。

Amundi研究部主管迪凡德（Monica Defend）說：「G-20只是欲了貿易乃至於經濟成長不確定性的清單中的一項。」她指出，最近公債殖利率下跌，即表達市場對全球景氣悲觀的看法。

Renaissance Macro Research分析師迪葛拉夫（Jeff deGraaf）發布報告指出，當貿易衝突緩和時，資本財、材料、汽車和元件股表現最佳。

今年以來，費城半導體指數大漲26.3%，但卻是在需求和貿易前景不明的交織之下極度震盪的結果，5月曾一度重挫近17%，創下2008年11月來最大單月跌幅，費城半導體指數6月卻又勁揚12.6%，是2011年以來最大單月漲幅。如此劇烈波動，反映市場對美中貿易戰的觀感，因為中國既是主要市場，又是供應鏈重要的一環。