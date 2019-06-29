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蘋果高階桌電Mac Pro 組裝將由美國遷中國

2019-06-29 10:15聯合報 記者季晶晶╱即時報導

根據華爾街日報28日報導，蘋果公司將在中國大陸生產新款的Mac Pro桌上型電腦，把近年來在美國組裝的生產線移至海外。

未知身分的消息人士說，蘋果有意交由靠近上海的廣達電腦工廠代工組裝這款Mac Pro。廣達廠的地理位置接近蘋果的亞洲供應商，可就近取得零組件，比蘋果把零組件運往美國更能降低運輸成本。

蘋果先前發布聲明表示，新款Mac Pro將在加州設計和規畫，但沒表明組裝地點。蘋果說：「我們很驕傲支援美國30個州的生產設施，去年在全美各地向9000個供應商採購600億美元。」

即使如此，將Mac Pro的組裝移往中國凸顯蘋果可能能面臨的挑戰，該公司正設法避免川普政府可能給已在中國生產的iPhone和其他蘋果裝置加徵關稅。

不同於其他蘋果產品，定價高達6000美元（約台幣18萬8000元）的Mac Pro並非針對大眾市場的設計。這款高階桌上型電腦專給企業或有特殊專業需求的人士使用。

自從2013年蘋果執行長庫克接受電視專訪表示，將在美投資一億美元以來，蘋果就在德州奧斯汀組裝Mac Pro。

但由緯創力（Flex Ltd.）經營的奧斯丁廠遭遇困難，找不到足夠肯屈就最低薪資的技術勞工。隨著Mac Pro的銷售下跌，緯創力開始資遣奧斯汀廠工人，至去年底只剩一名骨幹員工。緯創力28日未立即回應相關報導。

蘋果仍將支出10億美元在奧斯汀打造新園區進行擴張計畫，預估可創造至少5000個工作機會。

在此同時，蘋果公司正努力爭取旗下產品不受川普政府向中國發動貿易戰的影響。該公司最近致函川普警告，如果iPhone和其他中國製產品受到美國下一輪潛在關稅的打擊，美國經濟及其競爭力將受創。

蘋果據傳也正在考慮能否將中國現在的大部生產業務移至其他亞洲國家。

蘋果執行長庫克。美聯社
蘋果執行長庫克。美聯社
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蘋果Mac Pro將改在中國大陸組裝。美聯社
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