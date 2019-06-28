FAANG閃邊站！現在更紅的是WPPCK

2019-06-28 23:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



去年此刻，美國網路科技五大巨頭「FAANG」股票好不風光，整體而言，這五檔股票在12個月期間大漲52%，輕易擊敗美股標普500指數同時期的13%漲幅。投資人踴躍買進臉書（Facebook）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、Netflix和Google母公司 Alphabet股票，看好這些公司使用者人數呈爆炸性成長、營收展望也一片大好。

對照下，由五檔大型必需消費股所組成的所謂「WPPCK」股票族群，表現就相形見絀，從2017年夏季到2018年夏季只上漲6%，不含股利。這五檔是沃爾瑪（Walmart）、寶鹼（P&G）、百事（PepsiCo）、好市多（Costco）和可口可樂（Coca-Cola，股票代號KO）。

然而，過去一年來，情勢已倒過來。「FAANG」整體股價攀升5.7%，比標普500指數同時期上漲7.2%的表現遜色，更遙遙落後「WPPCK」這一年來的27.1%漲幅（不含股利）。

巴隆周刊（Barron's）的報導指出，在投資人眼光眺望未來通訊、移動或娛樂新趨勢時，販售汽水、牙膏和洗衣劑給精打細算消費者的公司，顯然吸引力不怎麼樣。然而，一旦經濟情勢變差，市場展望因貿易戰和其他潛在危機而蒙上陰影，那麼乏味無趣但穩定配息的股票就顯得更有魅力，甚至變成投資新寵。

這是因為，即使美中貿易戰大打出手，民眾還是得刷牙、洗衣服。倘若經濟成長顯著減緩，讓消費者備感壓力，走低價路線的零售商反而可能因客流量增加而受惠。

導致「WPPCK」股價自5月初以來大漲的另一個原因，是市場預期美國聯準會（Fed）快要降息了，使得這群穩定配息股對尋求穩定收益的投資人吸引力大增。對照下，美國10年期公債殖利率最近已跌破2%。

可口可樂股票股利收益率為3.1%，百事為2.9%，寶鹼2.7%。「FAANG」大致沒配股息，例外的是蘋果，股利收益率1.5%。自5月初以來，「WPPCK」股價勁漲5.8%，同時期「FAANG」跌3.6%。