美中貿易談判要如何做才能達成協議？彭博剖析解答

2019-06-28 21:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



彭博航業研究首席經濟學家歐樂鷹（Tom Orlik）表示，美中貿易談判目前進展不算順利，雖然他還並未拜讀過美國總統川普的著書「交易的藝術」（The Art of the Deal），但他已從其他的談判教科書中，幫忙找出一條可能的前進道路。

歐樂鷹表示，美國與中國間達成協議的可能空間很大，雙方在改善市場准入、加強智慧財產權保護，以及取消現有關稅上，都有共同利益。

對美國而言，中國市場的開放和加強保護智慧財產權都是一種純粹、積極的期望，而對中國來說，這樣做的短期成本也是為了長期提升效率值得付出的代價；美國希望中國購買更多美國商品，中國在過去談判時也表示願意這麼做。

不過，雙方談判官員能否進入這個「交集領域」，取決於川普的最終立場。若川普能適度呼籲中國建立更平衡的關係，將有助達成協議，但若他極端地要求中國結束以國家為中心的發展模式，則無助於協議。

川普聽取誰的意見很重要，最具影響力的是美國貿易代表賴海哲和其他呼籲管理貿易的人士。他們的基本想法是，自由貿易讓中國有了搭便車的機會，關稅和其他保護主義障礙下的管理貿易雖是次佳的解決方案，但在中國改變前將是必要的。

財政部長米努勤和經濟顧問庫德洛屬於自由貿易陣營，關注的是自由貿易的共同利益，以及若關係破裂，對美國企業和市場的成本。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）等鷹派人士則認為這是一場持續演進的爭鬥，美國和中國競爭掌控的不只是全球經濟，而是整個世界。

川普和這些陣營間都有些共識，若川普立場偏向管理貿易和自由市場那個陣營，那麼就有可能達成協議，但若偏向鷹派陣營，協議就可能破局。

此外，美國聯準會（Fed）降息的預期不斷升高、美國2020年總統大選的即將到來，以及雙方互信的似乎崩潰，也都將降低貿易問題成功解決的機會。