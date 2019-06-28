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法國6月通膨率上揚 出乎預料

2019-06-28 18:41經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

法國6月通膨率上揚，出乎市場預料，顯示歐元區的物價壓力比預期強勁。

法國國家統計與經濟研究所（Insee）28日公布，法國6月消費者物價調和指數（CPI）比去年同期上揚1.4%，高於5月的1.1%，分析師先前預估通膨率持平。

儘管外界擔憂出口貿易和製造業出口疲軟，但法國通膨穩健上揚，顯示內需依然強勁。根據Insee，法國5月消費支出成長率上揚，家庭信心也回升，先前「黃背心運動」拖累家庭信心惡化。

這可稍微緩解歐洲央行（ECB）的擔憂，因為通膨率若依然低於目標區間，ECB不排除擴大刺激措施。

法國6月通膨率上揚，出乎預料，顯示歐元區的物價壓力比預期強勁。路透
法國6月通膨率上揚，出乎預料，顯示歐元區的物價壓力比預期強勁。路透
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法國通膨ECB
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