法國6月通膨率上揚 出乎預料

2019-06-28 18:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



法國6月通膨率上揚，出乎市場預料，顯示歐元區的物價壓力比預期強勁。

法國國家統計與經濟研究所（Insee）28日公布，法國6月消費者物價調和指數（CPI）比去年同期上揚1.4%，高於5月的1.1%，分析師先前預估通膨率持平。

儘管外界擔憂出口貿易和製造業出口疲軟，但法國通膨穩健上揚，顯示內需依然強勁。根據Insee，法國5月消費支出成長率上揚，家庭信心也回升，先前「黃背心運動」拖累家庭信心惡化。