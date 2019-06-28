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酸民投書建議韓國瑜巴拉刈治登革熱 疾管署怒報警處理

川普將大駕光臨~ 首爾警方最高警戒

2019-06-28 16:27經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

美國總統川普將於29日-30日造訪南韓，屆時支持與反對川普的群眾都會舉行活動。南韓警察廳28日表示，首爾警方從29日上午9時起進入最高警戒狀態。南韓警方在外國元首到訪或國內舉行重大活動的情況下，才會發布最高級別警戒令。

韓聯社報導，警察廳指出，此警戒令將維持至川普30日離開南韓為止。警方將對川普下榻住所、出席場合及移動路線等範圍進行交通管制；警方會確保參加集會民眾的言論自由，但也會嚴肅處理可能威脅安全的舉動。

川普南韓警察
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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