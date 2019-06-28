親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
G20領導人峰會
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

罷工空服員跳槽 星宇：不同意勞工董事 但下情能上達

不敵高溫曝曬 長榮罷工空姐在舞台前昏倒送醫

揭露矽谷科技員工薪資 Google、臉書排前2名

2019-06-28 14:34世界日報 編譯組／矽谷27日電

聯邦證管會的資料顯示，Google公司2018年的員工薪金中位數是24萬6804...
聯邦證管會的資料顯示，Google公司2018年的員工薪金中位數是24萬6804元，是所有科技公司中最高的。 美聯社
分享
大家都知道矽谷科技公司的員工薪金很高，但到底有多高，卻沒有一個準確的數字。去年，聯邦政府有一新法律生效，規定全美所有上市公司，必須向聯邦證管會上報員工薪金的中位數(median annual pay)，因此我們才開始知道各家科技公司的員工薪金。

聯邦證管會的資料顯示，Google公司2018年的員工薪金中位數是24萬6804元(約台幣765萬元)，是所有科技公司中最高的。更值得注意的是，Google2018的薪金中位數比2017年竟增加了5萬元(約台幣155萬元)。所謂中位數，指最高薪金和最低薪金的中位數。

臉書排第二，是22萬8651元(約台幣708萬元)。臉書2018年的中位數卻比2017年減少了1萬2000元(約台幣31萬元)。臉書一名發言人說，中位數薪金減少了，沒有特別原因。雖然2018年臉書被揭露有8700萬用戶的個資被濫用，而且因為這次醜聞，導致臉書股價一度大跌。

在推特、Square、Workday和輝達(Nvidia)等科技公司的薪金中位數也不低，2018年都在15萬元以上，其中推特是17萬2703元(約新台幣535萬元)。

但是亞馬遜的薪金中位數卻只有2萬8836元(約台幣89萬元)，為什麼會如此低？這是因為亞馬遜將所有藍領員工都算進去，所以拉低了中位數。Google的情況剛好相反，因為Google只計算高薪的員工，卻沒有把合約工和臨時工算進去。

按照新法規定，科技公司也上報各種工作和職位的薪金，例如軟體工程師。2018年，灣區的軟軟工程師平均薪金為14萬元(約新台幣434萬元)，比全美平均的10萬4000元(約新台幣322萬元)，多出3萬6000元(約新台幣111萬元)。

矽谷高薪
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

澳洲酪農業光景不在… 若不改善 10萬人將失業

2019-06-28 14:03

不敗資產抗貨幣戰 日圓 美股 黃金漲勢旺

2019-06-28 13:35

華爾街日報： 超微轉移先進晶片技術給大陸

2019-06-28 14:22

美與中、印打關稅戰 加州杏仁前途未卜

2019-06-28 11:35

這家美國晶片公司 給了中國科技產業「通往王國之鑰」

2019-06-28 10:42

Nike「消費者直接攻略」見效 重振投資人信心

2019-06-28 07:45

蘋果設計長艾夫離職自立公司 仍將和老東家合作

2019-06-28 06:35

亞太股吸金 量能拚創高

2019-06-28 01:31

美伊衝突 日圓看升 挑戰105關

2019-06-28 01:30

日圓升破100大關？障礙一一倒下

2019-06-28 00:34

各國央行轉鴿派 亞股成交量大增

2019-06-28 00:22

福特將在歐洲大裁員 約1.2萬人工作不保

2019-06-27 22:21

傳特斯拉將自行開發電池 降低依賴外部供應商

2019-06-27 18:10

美設海外私人投資公司 貸款低開發國家

2019-06-27 18:09

H&M宣布減緩展店速度 股價盤中飆漲11％

2019-06-27 17:19

華為被封殺 美日韓供應鏈遭殃

2019-06-27 14:13

傳蘋果出手相助 日本顯示器股價一度飆漲32%

2019-06-27 13:44

回應川普 日本：美日安保義務平衡、未提過修安保條約

2019-06-27 12:05

FedEx調降獲利展望

2019-06-27 02:09

BMW加速衝刺電動車

2019-06-27 02:09

特斯拉Q2交車拚新高

2019-06-27 02:09

美再生能源發電 超越燃煤

2019-06-27 02:09

沙國、南韓簽83億美元MOU

2019-06-27 02:09

電商配送時間縮短 竟與環境破壞加劇有關

2019-06-26 08:50

伊爾艾朗專欄／央行寬鬆背後的四大風險

2019-06-25 00:04

科網女股神到底有多神！ 幾何級數增長 邏輯挑明星

2019-06-24 09:25

彭博資訊專欄／寬鬆政策養出殭屍投資人

2019-06-24 00:44

影／誰闖空門？美警到場傻眼：竟是黑熊 且在睡覺

2019-06-23 17:49

全球亂套混水摸魚 亂世危機財全攻略！

2019-06-21 10:28

周薪15萬的夢幻工作！壯遊美國吃烤肋排

2019-06-18 23:27

戈蘭高地殖民區 以色列命名「川普高地」

2019-06-17 14:37

【彭博專欄】Fed降息？話別說太早

2019-06-12 23:58

彭博資訊專欄／OPEC+裂解的徵兆

2019-06-09 23:18

英國26歲教師靠賣二手書發大財 年賺167萬不怕你偷學

2019-06-04 12:43

北市包租代管 租金上限提高

2019-06-03 23:27

影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展

2019-05-04 09:21

超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16
看更多

熱門文章

G20前怨言多…安倍用一張A4大小的紙 馬上搞定川普

2019-06-28 11:42

歐洲飆出高溫破40度！高速路裂了 民眾脫光衣被警攔下

2019-06-28 01:32

G20即將登場 川普抵日後第一個見的領袖是他

2019-06-27 22:57

這家美國晶片公司 給了中國科技產業「通往王國之鑰」

2019-06-28 10:42

德總理梅克爾再度出現身體抽搐顫抖 本月第二次

2019-06-27 18:03

影／黑道放暑假！大阪G20期間 最大紅燈區自願停業

2019-06-27 17:57

習近平訪日維安車隊 發生擦撞護欄橫倒事故

2019-06-27 20:35

貿易戰不只傷到中國 這些國家的進口也遭殃

2019-06-27 21:57

習安會10共識…習近平明春訪日 關係回溫

2019-06-28 00:34

不顧中國反對！ 安倍當面向習近平提香港

2019-06-28 13:08

先禮後兵？G20大合照 習近平主動趨前和川普握手

2019-06-28 12:11

川普揚言加徵關稅 中國反嗆：不怕壓 從來不吃這套

2019-06-28 09:39

川習會前…美擬降懲罰關稅 陸喊解除華為禁令

2019-06-27 23:41

影／歐洲發高燒！撒哈拉熱浪侵襲 南法恐飆45度

2019-06-28 12:09

日本南方聖帕颱風生成！持續向東北移動中

2019-06-27 20:55

驚險接住2樓摔落女嬰 阿爾及利亞少年成英雄

2019-06-27 22:07

女大生浮潛遭3鯊魚攻擊 右手臂遭咬斷慘死

2019-06-28 13:16

何方神聖？秘魯漁民遇「牠」不撒網 活著比死了珍貴

2019-06-28 13:11

WSJ：習近平將在川習會上 提出解決貿易爭議的先決條件

2019-06-27 18:18

美中談判若破局 川普還備妥「B計畫」

2019-06-28 00:23

赴G20峰會 川普撂話：諸國休想剝削美國

2019-06-27 16:29

美股終止四連跌 投資人觀望G20川習會

2019-06-28 06:53

影／最危險火山爆發高噴15公里 高空照壯觀嚇人

2019-06-28 12:32

彭博：川習會將決定 全世界能否避免1.2兆美元經濟損失

2019-06-27 18:12

蔣介石夫婦書畫 美國華府展出

2019-06-28 04:30

印尼法院將宣判總統選舉無效訴訟 4.7萬軍警進駐首都

2019-06-27 18:01

歐洲熱浪強襲 這3國6月氣溫創新高

2019-06-27 21:44

蘋果設計長艾夫離職自立公司 仍將和老東家合作

2019-06-28 06:35

私校富人搶盡好康…最老牌民主國家不正義 庶民怒了

2019-06-28 11:00

澳洲留學生疑遭北韓拘禁 家屬證實失聯

2019-06-27 19:34

福特將在歐洲大裁員 約1.2萬人工作不保

2019-06-27 22:21

羅比尼專欄／美中貿易戰 三套劇本

2019-06-28 00:01

習近平回應安倍：明春國事訪問 二訪日本是個好提議

2019-06-27 19:12

熱浪破攝氏40度 歐洲全面備戰

2019-06-27 16:00

突尼西亞警方遭自殺攻擊 警車四周都是屍塊

2019-06-27 19:30

健康亮紅燈？梅克爾今早如期抵達大阪參加G20

2019-06-28 09:56

川習會明登場 傳美釋善意 擬延後徵稅

2019-06-28 00:12

三大議題、兩個關鍵鷹派人物 川習G20峰會交手前探虛實

2019-06-27 16:14

川習會登場前夕 中共黨報批美方破壞對話氣氛

2019-06-28 09:19

川普出席G20 白宮：致力促進公平對等貿易

2019-06-27 22:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top