揭露矽谷科技員工薪資 Google、臉書排前2名

2019-06-28 14:34 世界日報 編譯組／矽谷27日電



聯邦證管會的資料顯示，Google公司2018年的員工薪金中位數是24萬6804元，是所有科技公司中最高的。 美聯社 分享 facebook 大家都知道矽谷科技公司的員工薪金很高，但到底有多高，卻沒有一個準確的數字。去年，聯邦政府有一新法律生效，規定全美所有上市公司，必須向聯邦證管會上報員工薪金的中位數(median annual pay)，因此我們才開始知道各家科技公司的員工薪金。

聯邦證管會的資料顯示，Google公司2018年的員工薪金中位數是24萬6804元(約台幣765萬元)，是所有科技公司中最高的。更值得注意的是，Google2018的薪金中位數比2017年竟增加了5萬元(約台幣155萬元)。所謂中位數，指最高薪金和最低薪金的中位數。

臉書排第二，是22萬8651元(約台幣708萬元)。臉書2018年的中位數卻比2017年減少了1萬2000元(約台幣31萬元)。臉書一名發言人說，中位數薪金減少了，沒有特別原因。雖然2018年臉書被揭露有8700萬用戶的個資被濫用，而且因為這次醜聞，導致臉書股價一度大跌。

在推特、Square、Workday和輝達(Nvidia)等科技公司的薪金中位數也不低，2018年都在15萬元以上，其中推特是17萬2703元(約新台幣535萬元)。

但是亞馬遜的薪金中位數卻只有2萬8836元(約台幣89萬元)，為什麼會如此低？這是因為亞馬遜將所有藍領員工都算進去，所以拉低了中位數。Google的情況剛好相反，因為Google只計算高薪的員工，卻沒有把合約工和臨時工算進去。

按照新法規定，科技公司也上報各種工作和職位的薪金，例如軟體工程師。2018年，灣區的軟軟工程師平均薪金為14萬元(約新台幣434萬元)，比全美平均的10萬4000元(約新台幣322萬元)，多出3萬6000元(約新台幣111萬元)。