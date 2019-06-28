澳洲酪農業式微 若不改善 10萬人將失業

2019-06-28 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



【編譯胡夢瑋／綜合報導】澳洲酪農業光景不在，1980年澳洲擁有2萬2000個酪農場，如今剩不到6000個。澳洲在全球乳品市場占比也從1990年的16%下降到去年的6%。澳洲牛乳生產量預計今年下降9%。

澳洲廣播公司報導，澳洲酪農業不景氣原因很多，包括飼料價格和水費大漲、不穩定的牛奶價格、乾旱狀況等，都讓酪農備感壓力。即便有著充沛雨量的綠色農場，他們也因其他地區乾旱而遭受飼料漲價波及。

酪農史密斯（Jason Smith）已經在這季減少牛隻，如果沒有改善，他必須把更多牛送到屠宰場。

澳洲牛奶產量下滑部分歸因於乳製品大廠恆天然（Fonterra）位於維多利亞省西南部的工廠即將關閉。恆天然在聲明中表示，工廠已老舊、產能沒有充分利用且未達到顧客需求。

該公司表示，現實狀況考量，該工廠已經不適用於低牛奶產量的環境。恆天然已考慮各種可行方法，包括出售該廠，但該廠乏人問津，最負責任的辦法就是關閉。

維多利亞省前省長布朗比（John Brumby）被指派負責擬訂酪農計畫（Dairy Plan）搶救酪農業。酪農計畫舉辦研討會與酪農討論辦法改善，與政府溝通時可統一口徑。布朗比表示，酪農業不景氣將直接影響四萬個工作，間接影響十萬個工作，沒有酪農業，澳洲經濟不會繁榮。

不過，許多酪農不相信該計畫有效。酪農茉里斯（Lyndy Morris）表示，布朗比不是適合人選。許多酪農也表示擔心，因為該計畫是由澳洲乳製品協會（Dairy Australia）部分贊助。

酪農面臨財務壓力之際，乳製品協會最近發出30萬澳幣（約新台幣651萬元）紅利給主管，並且在墨爾本的總部安裝一台約一萬澳幣的咖啡機。

澳洲乳製品協會澄清，他們積極推展業務，也提供補助給農民。該協會發言人表示，咖啡機是應員工要求裝設的，為的是促進部門之間的合作。