美與中、印打關稅戰 加州杏仁前途未卜

2019-06-28 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國與中國、印度的關稅戰導致加州杏仁前途未卜。印度對去殼杏仁的關稅提高20%或每磅12美分，帶殼品關稅也提高17%或4美分，雖然稅額不高，但長期效應難料，且在印度之前，中國關稅提高到50%，打擊更大，加州對中杏仁出口大減三分之一。

莫德斯托農場和加工業者Travaille & Phippen公司的合夥人費本說：「我們可以應付得來一個國造成的市場騷亂，但同時有好幾個國家真的是挑戰。」

加州杏仁產量占全球的82%，有近7000名種植戶，估計在加州創造約10萬4000個工作機會，關稅的後續影響可能發酵。

新德里雜貨店老闆古普塔相信，售價調高將侵蝕銷售。印度是全球最大的杏仁消費市場之一，但因為收入嚴重不均，數億人口仍生活在貧窮線下，即使成本僅略微變動，都可能影響採購習慣。

關稅給加州杏仁農帶來的最立即衝擊是規畫上的困難，因為再過一個月就要收成。例如，有些人可能必須吸收更多運輸成本以彌補售價上漲。中間商可能必須自己吸收成本或轉嫁給農民。杏仁農恐須減少設備和肥料的支出來因應。

加州杏仁價格攀高，買家可能轉而尋求其他生產來源，例如澳洲，他們和中國之間簽有自貿協定。