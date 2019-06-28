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日電子業為擁抱全球忍痛擁抱外資 夏普發展堪稱試金石

2019-06-28 10:54經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

三年前，鴻海以35億美元併購夏普，日企引進外資，也漸漸成為日本電子業面貌的新常態。東芝的記憶晶片去年賣給美國私募基金貝恩資本，日本顯示器（JDI）如今接受中資投資。

但在分析師眼中，鴻海能否成功翻轉夏普，被視為日企向全球拓展並分散市場的一個試金石。

夏普小家電事業負責人 Tomoki Tamura 告訴金融時報：「我們一直希望成為縱橫全球的公司，但非常困難，納為鴻海的一員，是向全球拓展的快速入場券。」

金融時報報導，曾被台灣新老闆批為「富家子弟」心態的夏普，開始大幅削減支出、從元件到租金甚至手冊的成本，都拿來重新檢討。因加入鴻海集團，夏普也省下採購和生產成本。

夏普在併購之前，年度淨損高達2,560億日圓（24億美元），如今已連續十季呈現獲利。

摩根士丹利MUFG證券分析師 Masahiro Ono 告訴金融時報：「夏普已成為完全兩樣的公司，如今擁有創造獲利的財務紀律。」

據報導，夏普和鴻海合作生產的家電，成本便宜了15%， 研發時間也縮短。

不過，一位離職的夏普員工提醒，除節省成本之外，未來前景不明。「沒有足夠的人才或產品，公司仍力有未逮。」

Ono也同意，金融時報報導他的話說，「戴正吳（社長）雖表示將專注於8K和人工智慧，如果沒有成本，此集團有可能走向分拆之途 」。

鴻海2016年4月和夏普簽署併購協議。彭博
鴻海2016年4月和夏普簽署併購協議。彭博
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