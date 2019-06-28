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這家美國晶片公司 給了中國科技產業「通往王國之鑰」

2019-06-28 10:42聯合報 記者田思怡╱即時報導

華爾街日報報導，美國晶片公司超微半導體（Advanced Micro Devices Inc.）將先進的x86晶片技術轉移給中國大陸曙光信息產業公司（Sugon Information Industry Co.），給了中國「通往王國之鑰」。

報導說，超微在三年內從一家財務吃緊的公司，搖身一變為投資人的寵兒，轉捩點是從決定協助中國合作夥伴發展先進晶片科技的那一刻開始。

這項合資交易也許有助於挽救超微，但也引起美國國安官員注意，認為此舉危及美國抑制中國超級電腦產業的目標。上周，美國商務部發布命令，禁止幾個中國實體取得美國科技，其中包括超微的合作夥伴。

表面上看來美國已成功阻止中國取得先進電腦科技，實際上為時已晚。中國版的超微晶片已經生產。美國與中國正在進行一場看誰先建造出新一代超級電腦的競賽，超微的科技有助於中國贏得競賽。

根據高功能電腦運算專家，超微的中國軍方合作夥伴，已使用中國版的超微晶片建造出也許能證明為全球最快的超級電腦。

對中國晶片產業來說，與超微結盟起了根本的變化。中國在超級電腦運算能力方面一直無法與美國匹敵，因為中國在晶片上較弱，迄今仍無法精通晶片技術。

與超微的合資交易，讓中國取得先進的x86晶片技術，全球只有兩家公司生產：超微和英特爾（Intel），是當今最具優勢的處理器科技。

2017-18年在美國白宮國安會任職的史博丁（Robert Spalding）表示：「這是通往王國之鑰，當今任何科技都建立在x86之上。」史博丁曾與美國官員和其他政府單位討論阻止超微的策略。

超微在書面聲明中表示，公司「一直並持續遵守美國法律」，超微在此合資合約中轉移給中國的科技並非高功能科技，當時可以在其他美國產品中取得。

在台灣出生的美籍女企業家蘇姿丰（Lisa Su）2014年出任超微執行長時，公司亟缺現金，且債台高築、營收下滑，股價跌到每股3美元左右。一些分析師預測超微將聲請破產保護。

蘇姿丰上任三周後就飛到北京會見大陸工業和信息化部官員，一位副部長促請她與中國結盟，「以超微的科技力量達到彼此互利」。

2016年2月，超微與大陸首屈一指的超級電腦開發商曙光成立合資企業，生產超微授權的x86處理器晶片。曙光是大陸國家支持的軍方供應商。

超微則拿到了救命錢，中國政府給了超微2.93億美元的權利金，另外，合資企業開發的晶片銷售，超微都可以拿到權利金。

當年4月，超微把在中國和馬來西亞的半導體廠的85%股權賣給有「大基金」之稱的中國國家集成電路產業投資基金控制的實體，超微再獲北京挹注3.71億美元。「大基金」的任務是發展中國國產晶片產業。 　

超微執行長、台灣出生的美籍女企業家蘇姿丰（Lisa Su）決定與中國陸結盟。路透
超微執行長、台灣出生的美籍女企業家蘇姿丰（Lisa Su）決定與中國陸結盟。路透
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