日本顯示器紓困露曙光 蘋果、Harvest擬投資3億美元

2019-06-28 09:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



日本顯示器（JDI）的融資紓困案漸露曙光，JDI周五證實，中國的嘉實基金（Harvest Fund）集團將投資3億美元，其中1億美元來自蘋果。

彭博資訊報導，JDI表示已收到嘉實基金的承諾函，將投資3億美元，但其中1億美元將來自JDI的最大客戶（外界普遍認為是蘋果公司），目前尚未確認。

JDI還表示，香港的基金公司Oasis管理公司可能將投資1.5億美元，但目前仍在協商。

多家媒體周四報導，蘋果將施援JDI，包括將中國LCD訂單轉單給JDI，並對JDI投資1億美元。蘋果是JDI最大客戶，JDI公司2018年會計年度的營收有60.6%來自蘋果。

蘋果逐漸捨棄LCD，轉向OLED螢幕，加上iPhone XR銷售不如預期，導致JDI財務狀況吃緊。JDI原本希望在今年12月31日前完成紓困協議，籌資117億日圓，但主要注資者宸鴻、富邦蔡家CGL集團l和Topnotch均已退出。

即使嘉實基金、蘋果和Oasis的資金到位，JDI原定的募資目標800億日圓仍有117億日圓缺口，JDI正持續與其他公司洽談。