油價小幅上揚 金價持穩 投資人等待川習會進展

2019-06-28 08:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周四小幅上揚，投資人預期石油輸出國組織（OPEC）將延長減產協議，並觀望美中貿易談判進展。金價持穩，市場密切關注美國總統川普和中國國家主席習近平會談結果。

布蘭特原油上漲0.06美元或0.09%，結算價報每桶66.55美元。西德州原油期貨上漲0.05美元或0.08%，結算價報每桶59.43美元。

市場普遍預期OPEC將在下周的會議上延長減產協議，並可能討論擴大減產幅度。OPEC與包括俄羅斯在內的盟友達成的每日減產120萬桶協議將於6月底到期，原油生產國將於7月1至2日在維也納討論下一步行動。

Tradition Energy市場研究副總裁Gene McGillian表示：「如果OPEC不延長減產協議，而美國和中國的貿易爭端在G20會議後未解，油價漲勢可能會停止。」

川普表示，本周末有可能與中國達成貿易協議，但如果無法達成共識，他準備對大部分中國輸美商品加徵關稅。

金價周四持穩，投資人正在等待川習會，尋找更多美中貿易談判的線索。

黃金現貨下跌0.1%，報每英兩1,407.71美元。美國黃金期貨下跌0.2%，報每英兩1,412美元。

RJO Futures資深大宗商品策略師Phillip Streible表示，美元和股市走強打壓金價，但「金價仍有上漲的動能。」

消息人士稱美中已同意貿易戰休兵，美國將暫停下一輪對中國商品加徵關稅的行動。然而，白宮國家經濟委員會主任庫德洛周四表示，與中國的貿易談判沒有預設任何條件，目前沒有具體協議。