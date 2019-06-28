台股ADR除中華電信外全漲 跟進台股和美股漲勢

2019-06-28 07:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR周四除中華電信外全都上漲，跟進台股和那斯達克漲勢。

台積電ADR漲1.3%，高出台股的溢價近2%，費城半導體指數漲1.5%。

美股終止連四天跌勢，投資人等待20國集團（G20）峰會，期望美中兩國貿易談判取得進展。標準500指數上漲11.14點或0.38%，報2,924.92點，那斯達克指數收漲57.79點或0.73%，至7,967.76點。

道瓊工業指數下跌10.24點或0.04%，跌至26,526.58點，主因波音下跌拖累。波音股價周四挫跌2.9%，因美國聯邦航空總署（FAA）發現波音停飛的737 MAX飛機存在新的安全風險。

台灣加權股價指數昨天漲121.35點收10,773.90點，台積電漲2.6%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 62.10 +3.35 62.80 -1.12

友達 AUO 9.20 +2.77 9.44 -2.56

中華電 CHT 113.35 -0.41 113.50 -0.13

台積電 TSM 245.23 +1.31 240.50 1.97

聯電 UMC 13.75 +1.37 14.00 -1.78

資料來源：彭博