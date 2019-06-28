美股終止四連跌 投資人觀望G20川習會

2019-06-28 06:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股終止連四天跌勢，投資人等待20國集團（G20）峰會，期望美中兩國貿易談判取得進展。

道瓊工業指數下跌10.24點或0.04%，跌至26,526.58點。標準500指數上漲11.14點或0.38%，報2,924.92點，那斯達克指數收漲57.79點或0.73%，至7,967.76點。

道瓊指數微幅收低，主因波音下跌拖累。波音股價周四挫跌2.9%，因美國聯邦航空總署（FAA）發現波音停飛的737 MAX飛機存在新的安全風險。

據傳美國和中國已同意貿易戰暫時休兵，引發市場的樂觀情緒，但華爾街日報報導，中國國家主席習近平準備向美國總統川普提出一系列條件，令美中達成貿易協議的前景不明朗。

白宮國家經濟委員會主任庫德洛周四表示，川普和習近平會晤後，美國可能會對中國加徵新的關稅。

紐約梅隆銀行Lockwood Advisors投資總監Matt Forester表示：「投資人觀望G20峰會，許多人相信此次會議將在一定程度上緩解貿易緊張局勢。」

晶片股收高，費城半導體指數上漲1.5%。

Horizon Investment Services首席執行官Chuck Carlson表示：「晶片製造商是貿易樂觀情緒的代表，他們已經成為交易員押注美中是否能達成一項貿易協議的指標。」