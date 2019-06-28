川普提出美中貿易戰B計畫 對更多陸貨加徵10%或25%關稅

2019-06-28 00:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美國總統川普表示，如果6月29日20國集團（G20）峰會場邊舉行的「川習會」上，雙方未能對貿易協議有所進展，他將會採用B計畫，即美國將對更多中國產品加徵懲罰性關稅。

白宮已宣布，「川習會」將於日本時間29日上午11時30分舉行。川普表示，「我對中國的B計畫是每個月對中國產品加徵數十億美元關稅，且與中國的生意往來將愈來愈少」。

川普指出，如果擴大懲罰性關稅課徵範圍，稅率可能是10%，而非25%；他表示「我的B計畫有可能成為A計畫；B計畫是如果我們談不攏，就加徵關稅，稅率可能不是25%，但也可能是10%」。

川普並再度指責中國操縱匯率，表示「他們像打乒乓球一樣使貨幣貶值」。彭博資訊報導，另一種可能選項是美中恢復談判，並暫緩對另外3,000億美元中國產品加徵關稅。

26日稍早時，美國財政部長米努勤表示他認為美─中貿易談判「有希望」。美國高級官員則表示，並不預期「川習會」將達成詳細的貿易協議；會議的目的是為協議打開一條路。

川普也推文指出，印度對美國產品加徵的關稅「不可接受」，將要求印度總理莫迪取消，這是他首次對印度做出直接回應。