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美伊衝突 日圓看升 挑戰105關

2019-06-28 01:30經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

美中貿易戰升級，已使日圓升破110日圓兌1美元關卡，分析師認為，美伊衝突等地緣政治風險可能使日圓續升，挑戰105關卡。這意味著日圓正朝著過去兩年來都難以達成的100日圓兌1美元「天險」叩關。

彭博資訊報導，在美國總統川普5月提高對中國2,000億美元輸美產品的加徵關關稅率後，具有避險性質的日圓對美元匯率一度升至110日圓，美國總統川普上個月底威脅對墨西哥輸美產品加徵5%的關稅，又讓日圓匯率升破下一個阻力點108.5日圓。

如今美國和伊朗的關係惡化，促使日圓匯率醞釀升破105日圓大關，投資人正在等待川普和中國國家主席習近平在本周20國集團（G20）峰會上的會面。日圓兌美元27日盤中小幅升值0.1%，報107.65日圓兌1美元。

日圓匯率已從今年4月低點強升約4.6%，本月25日升至106.78日圓，當時伊朗表示美國的新制裁代表外交解決的管道已經關閉。

瑞穗銀行首席市場經濟學家唐鎌大輔表示：「過去一周最新出現的催化劑是伊朗的地緣政治風險，如果出現戰爭爆發這個最壞情況，一般而言將會推動美元走低。」

荷蘭合作銀行貨幣策略主管佛利表示，日圓對地緣政治消息特別敏感，如果美伊或美中緊張局勢升溫，日圓匯率可能在未來幾天或幾周內突破105日圓水準。

若日圓升破105日圓關卡，下一個障礙將可能是1月到達的高點104.87日圓，再來則是心理障礙關卡103日圓。

摩根大通日本市場研究主管佐佐木融表示，日圓匯率能否達到103日圓，可能取決於美國聯準會（Fed）降息，「市場擔心美國對貿易談判的態度比預想還要強硬，對美國將降息的預期加速升溫，我們必須調降對美元兌日圓匯率的預測」。

不過，若日圓持續升值，將抑制日本國內通膨，對日本銀行（央行）造成壓力，可能迫使日銀擴大寬鬆貨幣政策。

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