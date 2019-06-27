美設海外私人投資公司 貸款低開發國家

2019-06-27 18:09 世界日報 記者 世界日報 記者 張越 ／長堤市報導



很多民眾不知道，美國政府有一個機構叫做海外私人投資公司（Overseas Private Investment Corporation）的機構，專門為美國公司投資東南亞低開發國家，提供貸款扶持和政治、匯率保險。雖然扶持的國家不包括中國大陸和台灣，但川普政府宣布從今年10月1日起，該機構將更名為美國國際開發金融公司（United States International Development Finance Corporation），並力圖和中國爭奪在東南亞的投資和影響力。

該公司代表Ajay Rao，26日參加洛杉磯白宮亞太裔行動的活動。他表示，該機構主要是為美國有意投資東南亞等國家的公司，提供貸款幫助和政策性保險。比如匯率保險和政治穩定保險等，鼓勵他們在這一區域投資，幫助改善民生。今年10月更名後，貸款總金額上限是600億元，超過目前的290億元。另外，該機構還將和美國國際開發局（USAID）有更緊密的合作。主要關注的貸款實施國家，將在低收入和中產階級較少的國家。

Rao表示，該公司的主要目標是鼓勵美國私人企業到低收入國家投資，給他們貸款。雖然投資項目可以盈利，但還是主要集中在當地民生的領域。除此之外，還包括對當地的科技扶持等。

該公司是根據2018年國會通過的更好利用投資領導發展法案（BUILD）改名的。這一法案雖然並不是明確針對和中國競爭，但顯然是為了和中國爭奪在亞太地區的投資以及影響力。