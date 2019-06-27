親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
G20領導人峰會
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

婚後11個月就分居 雙宋婚姻「毀在生孩子」

美設海外私人投資公司 貸款低開發國家

2019-06-27 18:09世界日報 記者張越／長堤市報導

很多民眾不知道，美國政府有一個機構叫做海外私人投資公司（Overseas Private Investment Corporation）的機構，專門為美國公司投資東南亞低開發國家，提供貸款扶持和政治、匯率保險。雖然扶持的國家不包括中國大陸和台灣，但川普政府宣布從今年10月1日起，該機構將更名為美國國際開發金融公司（United States International Development Finance Corporation），並力圖和中國爭奪在東南亞的投資和影響力。

該公司代表Ajay Rao，26日參加洛杉磯白宮亞太裔行動的活動。他表示，該機構主要是為美國有意投資東南亞等國家的公司，提供貸款幫助和政策性保險。比如匯率保險和政治穩定保險等，鼓勵他們在這一區域投資，幫助改善民生。今年10月更名後，貸款總金額上限是600億元，超過目前的290億元。另外，該機構還將和美國國際開發局（USAID）有更緊密的合作。主要關注的貸款實施國家，將在低收入和中產階級較少的國家。

Rao表示，該公司的主要目標是鼓勵美國私人企業到低收入國家投資，給他們貸款。雖然投資項目可以盈利，但還是主要集中在當地民生的領域。除此之外，還包括對當地的科技扶持等。

該公司是根據2018年國會通過的更好利用投資領導發展法案（BUILD）改名的。這一法案雖然並不是明確針對和中國競爭，但顯然是為了和中國爭奪在亞太地區的投資以及影響力。

保險東南亞洛杉磯
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

傳特斯拉將自行開發電池 降低依賴外部供應商

2019-06-27 18:10

H&M宣布減緩展店速度 股價盤中飆漲11％

2019-06-27 17:19

華為被封殺 美日韓供應鏈遭殃

2019-06-27 14:13

傳蘋果出手相助 日本顯示器股價一度飆漲32%

2019-06-27 13:44

回應川普 日本：美日安保義務平衡、未提過修安保條約

2019-06-27 12:05

指控美國晶片設計商CNEX竊密 華為敗訴！

2019-06-27 08:57

華為控美新創公司CNEX竊商業機密 法院裁定敗訴

2019-06-27 08:52

FedEx調降獲利展望

2019-06-27 02:09

BMW加速衝刺電動車

2019-06-27 02:09

特斯拉Q2交車拚新高

2019-06-27 02:09

克魯曼解讀 聯準會出不出手兩難

2019-06-27 02:09

美再生能源發電 超越燃煤

2019-06-27 02:09

沙國、南韓簽83億美元MOU

2019-06-27 02:09

鮑爾暗示 不會降息2碼

2019-06-27 02:09

下月大幅降息？Fed潑冷水：不受政治壓力影響

2019-06-27 01:05

美中對抗波及學界 麻省理工校長為陸學者抱屈

2019-06-26 22:01

我們不是永遠在遊艇上玩耍...BMW繼承人也為生活喊苦？

2019-06-26 17:00

消除國安憂慮 大疆無人機擬改「美國製造」

2019-06-26 16:56

貿戰變金融戰？美調查洗黑錢案發傳票 中國3銀行拒執行

2019-06-26 16:51

金價短線會暴漲200或重摔100美元？全看「川習會」

2019-06-26 16:51

華為在美研發部門 與母公司切割

2019-06-26 16:49

英特爾傳將拍賣8,500項行動通訊與數據機專利資產

2019-06-26 16:47

比特幣漲破1萬2000美元 2018年1月以來首見

2019-06-26 16:33

電商配送時間縮短 竟與環境破壞加劇有關

2019-06-26 08:50

630億美元！製藥業又見大併購案

2019-06-26 00:06

美企Q3獲利恐連三季衰退

2019-06-26 00:05

三個不確定 左右全球金融市場

2019-06-26 00:05

金價攀六年高點…二因素

2019-06-26 00:05

美伊衝突升高 油輪保費飆

2019-06-26 00:03

油國警訊 亞洲需求減弱

2019-06-25 23:22

伊爾艾朗專欄／央行寬鬆背後的四大風險

2019-06-25 00:04

科網女股神到底有多神！ 幾何級數增長 邏輯挑明星

2019-06-24 09:25

彭博資訊專欄／寬鬆政策養出殭屍投資人

2019-06-24 00:44

影／誰闖空門？美警到場傻眼：竟是黑熊 且在睡覺

2019-06-23 17:49

全球亂套混水摸魚 亂世危機財全攻略！

2019-06-21 10:28

周薪15萬的夢幻工作！壯遊美國吃烤肋排

2019-06-18 23:27

戈蘭高地殖民區 以色列命名「川普高地」

2019-06-17 14:37

【彭博專欄】Fed降息？話別說太早

2019-06-12 23:58

彭博資訊專欄／OPEC+裂解的徵兆

2019-06-09 23:18
看更多

熱門文章

宋慧喬宋仲基2年婚告吹 韓媒：協議離婚

2019-06-27 08:48

全世界空汙最嚴重城市！前100名有57座被這一國包辦

2019-06-27 15:19

扯！巴西總統赴G20 機師走私39公斤古柯鹼被捕

2019-06-27 10:22

花花公子自宅辦80人性愛趴 鄰居：從街上看得一清二楚

2019-06-27 12:19

影／棕熊襲擊俄男 留活口當「儲糧」1個月慘況曝光

2019-06-27 15:11

南華早報：川普同意延後新徵關稅 習近平才同意會面

2019-06-27 13:15

引退7年慘況曝光 前人氣AV女優全裸直播遭逮補

2019-06-27 14:14

中國貨「洗產地」避美關稅 華爾街日報關注越南、台灣

2019-06-27 04:20

全球能對本周G20川習會樂觀嗎？專家指這是最可能結果

2019-06-26 18:47

影／737 Max現新問題！復飛再延期 停車場都拿來放...

2019-06-27 12:03

習近平首度訪日今晚會安倍 雙方擬重新定義中日關係

2019-06-27 05:27

川普：若美中未達成貿易協議 會對中國加徵額外關稅

2019-06-26 21:16

美中貿易戰又要大轉折？ 快問快答看投資人在擔心啥

2019-06-27 10:00

這國新元首太佛心！豁免300萬貧民的呆帳

2019-06-26 20:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top