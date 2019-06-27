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華為控美新創公司CNEX竊商業機密 法院裁定敗訴

2019-06-27 08:52中央社 德州瑟曼26日綜合外電報導

中國電信巨擘華為控告美國加州新創晶片設計公司CNEX Labs Inc竊取商業機密，美國陪審團今天裁定華為敗訴。

華為是在德州瑟曼（Sherman）聯邦地方法院控告CNEX挪用涉及記憶體控制技術的商業機密，還挖走華為員工。

發言人表示，華為正在考慮下一步舉動。

華為控告美國加州新創晶片設計公司CNEX Labs Inc竊取商業機密敗訴。 圖...
華為控告美國加州新創晶片設計公司CNEX Labs Inc竊取商業機密敗訴。 圖／美聯社
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