華為控美新創公司CNEX竊商業機密 法院裁定敗訴

2019-06-27 08:52 中央社 德州瑟曼26日綜合外電報導



中國電信巨擘華為控告美國加州新創晶片設計公司CNEX Labs Inc竊取商業機密，美國陪審團今天裁定華為敗訴。

華為是在德州瑟曼（Sherman）聯邦地方法院控告CNEX挪用涉及記憶體控制技術的商業機密，還挖走華為員工。