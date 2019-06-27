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美庫存大減推升油價 降息預期降溫打壓金價

2019-06-27 07:51經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

油價周三大漲逾2%，觸及約一個月來的最高水準，主因美國庫存意外大減。金價周三走低，因美國聯準會（Fed）淡化7月大幅降息預期。

布蘭特原油期貨上漲1.44美元或2.2%，結算價報每桶66.49美元。西德州原油期貨上漲1.55美元或2.7%，結算價報每桶59.38美元。

美國能源資訊署（EIA）資料顯示，上周原油庫存減少1,280萬桶，遠高於分析師預期的減少250萬桶，創2016年9月以來的最大單周降幅。此外，美國上周原油淨進口減少每日120萬桶，總出口量升至每日380萬桶，改寫2月的每日360萬桶紀錄。

Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：「庫存大減主因需求強勁，我們終於見到石油輸出國組織（OPEC）、委內瑞拉減產的影響。」

金價周三下跌，因Fed降低市場對下個月大幅降息的預期，但仍守在每英兩1,400美元上方。

黃金現貨下跌0.8%，報每英兩1,411.21美元。美國黃金期貨下跌0.2%，報每英兩1,415.40美元。

U.S. Global Investors首席交易商Michael Matousek說：「投資人正在尋找賣出的理由，因為過去一周半金價大漲。」

金價周二觸及每英兩1,438.63美元的六年高點，主因是市場預期Fed將降息，以應對經濟成長放緩和數據疲弱。

Fed主席鮑爾周二重申Fed的獨立性，聖路易聯準銀總裁博拉德也表示降息50個基點「可能太過」，市場對大幅降息的預期降溫，終止金價漲勢。

金價FedOPEC
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