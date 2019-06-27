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美元持穩 投資人對7月大幅降息預期降溫

2019-06-27 07:40經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美元周三持穩，因市場對7月大幅降息的預期降低，美國聯準會（Fed）官員表示，目前可能沒有必要大幅降息。

DXY美元指數上漲0.09%，Fed上周敞開降息大門，美元走貶，但Fed主席鮑爾周二強調Fed的獨立性，聖路易聯準銀總裁博拉德表示，降息50個基點「可能有些過頭」。Fed官員的談話，令市場對Fed將在7月31日利率決策時大幅降息50個基點的預期降溫。

芝加哥商業交易所集團的FedWatch工具顯示，利率期貨走勢暗示，市場完全消化了Fed下月降息的預期，但他們現在認為降息50個基點的可能性為24%，低於周二時的30%。

美元兌日圓上漲0.57%，報107.790日圓，歐元兌日圓漲0.58%，報122.585日圓。美元兌歐元變動不大，報1.1372美元。

日圓和瑞郎跌幅有限，市場仍對本周的20國集團（G20）峰會前景感到不安。美國總統川普和中國國家主席習近平將在峰會期間會晤，在伊朗和美國關係緊張之際，這兩種避險貨幣仍有買盤。

投資人正密切關注川習會是否至少能達成重啟談判的協議，避免兩國之間加徵更多關稅。法國農業信貸銀行外匯策略師Eric Viloria表示：「預計不會有任何突破性進展，但美中有望繼續談判，這對美元來說可能是中性。」

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