美股小幅收低 貿易疑慮抵銷科技股漲勢

2019-06-27 07:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周三收低，美中達成協議結束貿易戰前景的訊息憂喜參半，投資人正審慎評估，對貿易的疑慮抵銷了科技股的強勢。

道瓊工業指數收跌11.4點或0.04%，至26,536.82點；標普500指數收低3.6點或0.12%，報2,913.78點；那斯達克指數收漲25.25點或0.32%，報7,909.97點。

晶片製造商領漲科技股；費城半導體指數大漲44.71點或3.21%，報1,435.83點。

市場密切關注美國總統川普和中國國家主席習近平計劃在20國集團（G20）峰會期間的會晤，是否能使關稅爭端獲得進展。

美國財政部長米努勤周三表示，美中貿易協議已完成「大約90%」，但這段談話被更正，改為「曾完成約90%」。川普稍後表示，絕對有可能避免對中國進口商品徵收額外關稅，但他對現在的處境非常滿意。

SlateStone Wealth LLC首席投資策略師Robert Pavlik表示：「貿易樂觀情緒逐步消退，上周有明確的關注焦點，就是7月降息，川習會討論重啟貿易談判。但接下來美國政府發出的信息讓市場摸不著頭緒。」

美光收漲13.3%，因公司財報優於預期，並預期晶片需求將復甦。

蘋果上漲2.2%，該公司證實收購自動駕駛新創公司Drive.ai。另外，川普表示，歐盟對美國科技公司提起的訴訟越界了，美國才是應該採取行動的國家。

博通周三受挫，歐盟反壟斷監管機構要求博通放棄與電視和調制解調器製造商簽署的合約中的排他性條款。不過，博通的股價上漲了1.8%。