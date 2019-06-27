中國駭客入侵 全球知名科技大廠遭殃

2019-06-27 02:12 中央社 倫敦26日綜合外電報導



熟悉中國駭客入侵的消息來源指出，為了竊取客戶的商業機密，中國國家安全部的駭客入侵全球8家規模最大科技服務供應商的網路。

路透社今天獨家報導，有關此全球駭客活動的鉅細靡遺的新細節，也就是眾所周知且美國與西方盟友歸咎於中國發動的「雲端跳躍」（Cloud Hopper）駭客行動。

美國去年12月的起訴書披露精心策劃的竊取西方智慧財產活動，目的是增進中國的經濟利益，但當中沒有點名受害公司。當時路透社報導提及兩家公司，分別是惠普企業（Hewlett Packard Enterprise）和IBM。

如今，路透社另發現至少還有6家業者也遭駭，分別是日本富士通（Fujitsu）、印度塔塔諮詢服務公司（Tata Consultancy Service, TCS）、日本NTT數據公司（NTT Data Corp.）、資通訊技術服務供應商岱凱（Dimension Data）、美國電腦科學公司（ComputerSciences Corporation），以及DXC Technology。

路透社也查出超過12家受害者，他們都是服務供應商的客戶，當中包括瑞典電信巨擘愛立信（Ericsson）、與美國海軍合作的造船商亨廷頓英格爾斯工業公司（Huntington Ingalls Industries），以及旅遊網站先啟資訊（Sabre）等。

中國則一貫否認涉及駭客活動的一切指控。中國外交部表示，中國反對利用網路進行產業間諜活動。

中國外交部發聲明說：「中國政府從來沒有以任何形式涉入或支持任何人竊取商業機密。」

儘管2015年美國與中國簽署不從事商業間諜活動協議，但包括APT10在內的中國駭客，能夠在頂級安全專家反制下繼續入侵。

英國「政府通訊總部」（GCHQ）前負責人韓尼根（Robert Hannigan）表示：「這是一系列持續性攻擊，造成毀滅性影響。」（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1080626