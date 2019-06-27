彭博專欄作家高燦鳴：全球科技業存貨問題愈來愈糟

2019-06-27 00:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



彭博專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）表示，華為的庫存累積幫助掩蓋了現已蔓延整個科技業的營收下滑程度。現在全球科技業的狀況，比起10個月前要糟糕許多。

高燦鳴指出，全球科技業的庫存在去年6月底就已達到金融海嘯以來高點，且科技業當時即將瀕臨衰退。之後全球科技公司便開始大聲示警，表示美國對華為的禁令將減少他們的營收。

不過，華為效應並不是造成科技業衰退的原因，反而還可能延緩了情況惡化。因為據彭博新聞報導，在川普政府5月將華為列入購買美國零件的黑名單後沒多久，華為便已未雨綢繆，囤積庫存。

換句話說，去年全球的零件需求有一部分並不是出自終端產品銷售，而是出於累積庫存。這告訴我們一件事，過去一年來零件廠商所看到的營收可能是錯誤訊號，這些需求其實不存在。

高燦鳴說，他的懷疑在本月稍早透過台積電董事長劉德音獲得了證實。劉德音告訴他說，他不確定台積電近期來自華為的營收，有多少是出於最終產品的需求，又有多少是出於庫存累積。幾乎所有科技公司都是台積電的客戶。高燦鳴說，如果連最能掌握全球科技業狀況的劉德音都無法分辨，其他人絕對也辦不到。

有確切數據可以顯示華為累積庫存的程度。華為的總庫存去年攀升了33%，累積的零件更是躍增76%，即使再怎麼樂觀，華為也不可能預期今年營收會成長76%。

高燦鳴和同事彙整了九家硬體大廠的數據，包括惠普、聯想、英特爾、緯創、三星、和碩、鴻海、蘋果和台積電，結果也讓人振奮不起來。

除了少數例外，這幾家公司的庫存從去年6月底開始攀升，且無一例外的都比兩年前增加。今年已影響到硬體業各個角落的營收減緩，使這種庫存累積現象變成了壞預兆。

其中最令人擔心的，就是企業製成品轉換為現金的周期拉長，觀察對象中唯一周期縮短的就只有蘋果，因為該公司往往都是先從顧客那邊獲得收入，再付錢給供應商。台積電和鴻海都曾表示，它們會為主要客戶保留庫存。若不是這樣，蘋果囤積庫存數量可能還會更高。

鴻海第1季獲利疲軟的主要原因，就是庫存準備。高燦鳴說，鴻海財務長黃德才本月告訴他，只要架上商品賣出去，這些問題就會解決。不過，用出售已製成商品來滿足需求，就代表了廠商並不需要製造新產品，也就代表了並不需要向供應商買零件。