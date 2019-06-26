SpaceX完成超難發射 顯示馬斯克已不必單靠特斯拉

2019-06-26 22:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



馬斯克掌管的另一家公司SpaceX，已於25日在美國佛羅里達州的甘迺迪太空中心，完成了號稱最艱難的一次任務。現場歡聲雷動，也代表馬斯克的財富可以不再只仰賴他的電動車公司特斯拉（Tesla）。

SpaceX的獵鷹重型火箭（Falcon Heavy）將24顆衛星載上三條不同的衛星軌道，同時火箭的兩組推進器也幾乎在同一時間安全著陸回地球。除了主推進器未能成功降落在大西洋上的無人艇上外，這項被馬斯克形容成SpaceX史上最艱難的任務，幾乎可說是圓滿成功。

這場任務凸顯出SpaceX做為目前全球最有價值非上市公司之一的地位。據非上市科技業股票市集EquityZen分析，該公司目前的估值為340億美元。

然而，相對於投資人一直和馬斯克吵著要分SpaceX的股票，他們對特斯拉的股票已不像先前那麼樂觀。因為擔心消費者需求放緩和競爭升高，特斯拉股價今年來已下跌逾30%。

這種分歧也讓馬斯克的財富結構隨之變化。據彭博億萬富豪指數，馬斯克在全球富豪排名中排行第41，身價224億美元。現在SpaceX占其財富的比率已達到三分之二，特斯拉則只占剩餘的三分之一中的大多數。這和過去幾年特斯拉占了他大多數的財富的情況相比，出現了反轉。