美中對抗波及學界 麻省理工校長為陸學者抱屈

2019-06-26 22:01 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



美國麻省理工學院校長萊夫（L. Rafael Reif）25日寫了一封給全校的公開信，為來自中國大陸的教職員生受到美國政府排擠而抱屈，萊夫說，針對中國人「不公平的審查」會「製造有毒的氣氛，其中充斥著無根據的懷疑和恐懼」，對這所世界知名研究型大學和美國造成傷害。

麻省理工學院官網公布萊夫的這封信。來自中國大陸、在美國工作的科學家近來頻頻遭到排擠，而且大陸留學生和學者赴美簽證緊縮，引發美國科學界憂慮。

萊夫在公開信中說：「有教職員工、博士後、研究人員和學生告訴我，在與政府機構打交道時，他們遭到不公平的審查、被汙名化並受到排擠，僅僅因為他們是中國人」。

萊夫說，中國籍和來自中國、擁有美國籍的同事的這些遭遇讓人「心痛」，因為他們不僅是學校的「模範成員」，也是「美國社會傑出的貢獻者」，然而他們覺得自己得到的回報卻是「普遍的不信任和不尊重」。

萊夫說，這些行為和政策足以傳遞出一個信息，就是美國正在關上大門，「我們不再想要吸引世界上最有進取心和創造力的人群」，這與美國取得成功的歷史不符，將讓國家及麻省理工學院付出長期的嚴重代價。

萊夫舉校友、已故建築師貝聿銘為例，貝聿銘在上海與香港長大，17歲赴美留學，當他以102歲高齡過世時，波士頓環球報讚揚他是「同一世代最著名的美國建築師」。萊夫說，這可以說明，如果美國給移民機會，移民會回報給美國美好的未來。

美國耶魯大學、史丹福大學、柏克萊加州大學等名校都已重申歡迎國際學生和學者，認為基於國籍而產生的懷疑會導致可怕的後果。今年三月，哈佛大學校長白樂瑞（Lawrence S. Bacow）還說，美中高校等教育文化機構保持和深化交流合作，對促進美中關係十分重要。