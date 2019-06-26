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川習會後若貿易戰休兵 是市場買點還是賣點？

2019-06-26 19:27經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

本周美國股市、債市、黃金和原油同步勁漲，反映聯準會（Fed）不久後可能降利率以抵禦經濟亂流的預期。但這波漲勢能否持續，要看20國集團（G20）大阪峰會的結果，市場期待屆時美國總統川普和中國國家主席習近平將同意貿易戰休兵，使市場疑慮一掃而空。

但分析師警告，投資人可能只見樹而不見林。

市場投資人的期待是：「川習會」在大阪敲定協議，類似去年兩位領導人在阿根廷G20晚餐會時同意美中貿易戰休兵。否則，美國可能按既定計畫，自7月初開始額外對價值3,000億美元的中國進口貨加徵關稅。

市場普遍預期，大阪「川習會」可能使美中貿易戰降溫，但可能不會有實質性的協議。

摩根士丹利（Morgan Stanley）策略師澤薩斯（Michael Zezas）則表示，其實無論美中達成哪一種協議，恐怕已無關緊要，因為在美中互祭幾輪關稅下來，對全球經濟已造成傷害，包括擾亂製造業供應鏈、打擊企業信心和投資，並推升企業和消費者的物價負擔。

澤薩斯在本周發布的報告寫道：「投資人當心：（貿易戰）休兵雖比升高好，卻不足以讓經濟恢復活力，進而防止資產價格步上坎坷之路。」

澤薩斯指出，在嚴辭交鋒後，若美中雙方在未附帶先決條件的情況下達成休兵協議，將是「正面的發展，顯示雙方都想避免經濟進一步遭殃」。在Fed政策轉偏鴿派的同時，如果美中貿易戰休兵，「短期內可能提振投資人信心和資產價格」，但他認為那可能是降低風險的賣出時機，而不是對後市翻多的轉折點。

再者，若是美中同意繼續進行貿易談判，不表示雙方在化解歧見上已有進展。目前雙方仍意見分歧的貿易議題包括：將保護智慧財產形諸法律條文、中國進一步對外商公司開放投資、採取措施改善貿易失衡，以及何時解除現行的關稅。

世界兩大經濟體互相加徵進口關稅，已對全球經濟造成衝擊，從製造業和服務業景氣指標可見一斑。IHS Markit編製的採購經理人指數（PMI）顯示，景氣擴張步調已從去年開始放慢腳步，主要歸咎於貿易緊張。國際貨幣基金（IMF）和經濟合作發展組織（OECD）也已分別調降2019年美國和全球經濟成長預測。

美國企業即將在7月陸續公布的第2季財報，也可能反映川普貿易戰造成的傷害。

根據FactSet訪調分析師得到的共識預測數據，標普500指數成分股企業第2季盈餘可能較去年同期下滑2.6%，連續第二季走下坡，這將是2016年第1季和第2季獲利連番下滑以來首見。

資產市場還面臨一個重大風險：Fed未如預期降息，或降息幅度不如華爾街所願。若是如此，市場前路也可能顛簸不平。

摩根大通（JPMorgan Chase）策略師Nikolaos Panigirtzoglou說：「未來股市面臨一大風險：若主要央行未能在未來數月證實市場預期，紛紛調降利率，那麼股市可能受到影響，不僅因為債市可能湧現賣壓，促使投資人加碼股票；也可能因為投資人提高現金配置，一改目前現金比重過低的情況。」

分析師提醒投資人，就算月底「川習會」促成美中貿易戰休兵，也不表示美國市場展望從此...
分析師提醒投資人，就算月底「川習會」促成美中貿易戰休兵，也不表示美國市場展望從此一片光明，畢竟關稅對經濟的傷害已造成。路透
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