蘋果收購自駕新創Drive.ai 為泰坦計畫添翼

2019-06-26 17:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



市值一度問鼎2億美元的自動駕駛公司Drive.ai原本即將關門大吉，並裁撤所有員工，但如今蘋果證實已收購這家搖搖欲墜的新創公司。

科技網站The Verge報導，蘋果曾在三周前表示正和Drive.ai磋商收購事宜，這項收購案將讓數十位Drive.ai的工程師加入蘋果專研自動駕駛的「泰坦計畫」。Drive.ai在2015年由一群史丹佛大學機器學習的研究員創立，並在德州推出無人駕駛叫車服務。

這項收購案稍早看似已破局，原因是舊金山紀事報報導，Drive.ai在12日通知加州就業發展局，旗下業務全面喊卡，並裁撤90名員工。目前尚不清楚在蘋果收購後，Drive.ai是否會起死回生，或將按原定計畫大量裁員。新聞網站Axios報導，蘋果將聘顧Drive.ai的工程師及產品設計，並收購該公司的自駕車及相關資產。

Drive.ai在一年前可說是在自駕車領域最具前景的新創企業之一，並靠著深度學習識別及迴避道路物體打響知名度。Drive.ai去年成功在公共道路完成固定路線無人自動駕駛，因此登上頭條新聞。Drive.ai的車隊採用加裝自動駕駛技術的日產NV200車型，並配備四個液晶面板，分別加裝在引擎蓋前方、兩側前輪上方及車尾，向路人及駕駛顯示「等待」、「發動」、「駛入」或「駛出」的訊號。