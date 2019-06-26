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金價短線會暴漲200或重摔100美元？全看「川習會」

2019-06-26 16:51經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

最近金價勁揚備受矚目，但更重要的是未來走勢如何。分析師預期，金價能否續強，取決於即將在20國集團（G20）大阪峰會場邊舉行的「川習會」，而會議結果將把金價推往截然不同的方向 。

投資研究報告「Arora Report」作者艾羅拉（Nigam Arora）在MarketWatch網站撰文指出，金價近來走勢強勁，主要是受全球央行貨幣政策轉向寬鬆鼓舞，包括歐洲央行（ECB）表現得比市場預期還要鴿派，以及美國聯準會（Fed）暗示未來將降息。此外，伊朗擊落美軍一架無人機，激出避險買盤，是另一大因素。

艾羅拉說，技術線圖已出現多種看多訊號，包括金價日線圖已突破阻力區、金價成交量日線圖和周線圖量都很大，而且周線圖呈現觸底回升型態等。

不過，據艾羅拉觀察，相對強弱指數（RSI）顯示，不論是日線圖或周線圖都已呈現「超買」，這是短線看跌的徵兆，顯示如果助漲金價的訊息戛然而止，金價可能回檔。

他並指出，檢視金價周線圖可知，長期來看，金價仍未脫離阻力區，若金價要漲上新高價位，例如每英兩2,000美元，那麼金價就必須確定能突破周線圖阻力區的上限。

展望後市，下一個左右金價後市的重大事件將是「川習會」。美國總統川普與中國國家主席習近平預定在6月28日至29日大阪G20峰會場邊會晤。若雙方能敲定不錯的長期貿易協議，美中貿易緊張情勢降低，將牽動金價下挫，短期內可能跌掉每英兩100美元之多。

另一方面，若是「川習會」後美中敵意不降反升，而且川普決定按原訂計畫對中國祭出更多關稅，那麼金價不無可能在數天之內飆漲多達200美元。

艾羅拉舉出三個理由：

1. 美中談判破裂將加重各國央行進一步推出貨幣刺激措施的壓力，而刺激措施對金價有利。

2. 美中談判破裂將推升經濟衰退的機率，衰退顧慮也助長黃金買盤。

3. 軋空行情蓄勢待發。最近金價勁漲，一部分是上演軋空行情，即盤勢改變迫使原先押注金價會跌的投資人不得不買回先前放空的部位，空頭回補買盤於是為金價漲勢推波助瀾。艾羅拉說，目前仍有許多人做空黃金，而且另有人眼見市場已「超買」而建立新的放空部位。一旦傳來新的利多消息推升金價，上演新一波軋空行情的時機已成熟。

分析師表示，月底「川習會」的結果將決定金價是會漲上新高，還是大幅回檔。路透
分析師表示，月底「川習會」的結果將決定金價是會漲上新高，還是大幅回檔。路透
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