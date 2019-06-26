金價短線會暴漲200或重摔100美元？全看「川習會」

2019-06-26 16:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



最近金價勁揚備受矚目，但更重要的是未來走勢如何。分析師預期，金價能否續強，取決於即將在20國集團（G20）大阪峰會場邊舉行的「川習會」，而會議結果將把金價推往截然不同的方向 。

投資研究報告「Arora Report」作者艾羅拉（Nigam Arora）在MarketWatch網站撰文指出，金價近來走勢強勁，主要是受全球央行貨幣政策轉向寬鬆鼓舞，包括歐洲央行（ECB）表現得比市場預期還要鴿派，以及美國聯準會（Fed）暗示未來將降息。此外，伊朗擊落美軍一架無人機，激出避險買盤，是另一大因素。

艾羅拉說，技術線圖已出現多種看多訊號，包括金價日線圖已突破阻力區、金價成交量日線圖和周線圖量都很大，而且周線圖呈現觸底回升型態等。

不過，據艾羅拉觀察，相對強弱指數（RSI）顯示，不論是日線圖或周線圖都已呈現「超買」，這是短線看跌的徵兆，顯示如果助漲金價的訊息戛然而止，金價可能回檔。

他並指出，檢視金價周線圖可知，長期來看，金價仍未脫離阻力區，若金價要漲上新高價位，例如每英兩2,000美元，那麼金價就必須確定能突破周線圖阻力區的上限。

展望後市，下一個左右金價後市的重大事件將是「川習會」。美國總統川普與中國國家主席習近平預定在6月28日至29日大阪G20峰會場邊會晤。若雙方能敲定不錯的長期貿易協議，美中貿易緊張情勢降低，將牽動金價下挫，短期內可能跌掉每英兩100美元之多。

另一方面，若是「川習會」後美中敵意不降反升，而且川普決定按原訂計畫對中國祭出更多關稅，那麼金價不無可能在數天之內飆漲多達200美元。

艾羅拉舉出三個理由：

1. 美中談判破裂將加重各國央行進一步推出貨幣刺激措施的壓力，而刺激措施對金價有利。

2. 美中談判破裂將推升經濟衰退的機率，衰退顧慮也助長黃金買盤。