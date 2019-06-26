消除國安憂慮 大疆無人機擬改「美國製造」

2019-06-26 16:56 世界日報 記者 世界日報 記者 羅印冲 ／綜合報導



大疆計畫利用公司在加州的一座倉庫組裝無人機。 （取材自大疆官網） 分享 facebook 美國以國家安全為由將禁用中國製造的無人機，全球最大的商用無人機製造商、深圳大疆創新科技表示，計畫利用公司在加州的一座倉庫組裝無人機。此舉被認為是回應美方有關國家安全的憂慮，以規避制裁風險。

紐約時報報導，大疆將在美國組裝一款在美國聯邦和地方政府機構中很受歡迎的無人機新版本，使該款無人機符合「貿易協議法」（Trade Agreement Act）要求的認證，規避制裁風險。

報導指出，大疆將在美國組裝的這款名為「Mavic 2 Enterprise Dual」的新型無人機附設特殊功能，可以只把收集到的數據存放在無人機上，只有在飛機降落後才能從機器上讀取數據，它無法透過無線網路在線傳輸任何訊息。

報導說，大疆希望新的生產設施和無人機的新數據功能，足以讓這款新產品滿足在美國銷售的條件。

大疆還沒有被美國政府列入出口黑名單。但自前年底以來，大疆已成為政府審查的重點，因為美國海關和移民官員擔心，帶有攝影鏡頭、地圖繪圖技術和紅外線掃瞄儀的無人機，可能被用來收集敏感數據，並將其傳送給北京當局。

就在上個月，美國國土安全部已經發出警告，對中國製造的無人機表示同樣的擔憂。