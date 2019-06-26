貿戰變金融戰？美調查洗黑錢案發傳票 中國3銀行拒執行

2019-06-26 16:51 世界日報 中國新聞組／北京26日電



中共外交部發言人耿爽表示，中共反對美國的長臂管轄。 圖／摘自中共外交部官網 分享 facebook 針對中國三大銀行拒絕執行美國法院傳票，以調查中國金融界違反對北韓的制裁，有可能導致中國銀行業被美國金融體系切斷，中美貿易戰可能演變成金融戰。中國外交部發言人耿爽25日表示，中國反對美國的「長臂管轄」。

本報系聯合報引述華盛頓郵報報導，美國在調查違反北韓禁令的行動中，美國法官發現有三間大型中資銀行違反對北韓禁令，拒絕執行傳票，可能造成美國禁止中國其中一間大型銀行參與美國金融系統。

雖然報導中未披露三家中資銀行名字，但有港媒追查法院裁定內容發現，部分內容與2017年一宗民事訴訟一致。當時美國司法部指出，中國交通銀行、招商銀行和上海浦東發展銀行與一間香港公司合作，為一間被美國制裁的北韓國營銀行「洗黑錢」，金額超過1億美元。

報導指出，面臨美方制裁風險的，可能會是中國資產規模第九大的上海浦發銀行，若上海浦發銀行被凍結美元帳戶、無法進行美元交易，等於杜絕於國際金融體系之外。上海浦發銀行為銀行在美國並未設置分行，僅保留帳戶處理美元交易。

中國人民銀行主管的金融時報則報導，這並非最近發生的事件，三家銀行遭美方調查一事尚未最終確定。這個調查已在今年3月一審，仍在司法進程中。

傳票之爭還將於7月12日在華府的一家法院進行二審。目前沒有確切訊息表明中資銀行會受到制裁。

中國外交部發言人耿爽昨天指出，中方也一貫反對美方對中國企業進行所謂的「長臂管轄」，希望美方加強同各國在金融監管等領域的雙邊合作，包括合乎各方國內法的信息交流，透過雙方的司法協助和監管合作管道來解決跨境訊息的共享問題。

另據中國證券網報導，中國銀行業協會首席法律顧問卜祥瑞表示，美國法院未經中國政府相關主管機關同意，僅依據其國內法，就判決中資銀行向美國案件原告直接提供受到中國法律嚴格保護的中國境內機構的客戶信息。

卜祥瑞說，這屬於典型的對中資銀行行使長臂管轄權，明顯違反《商業銀行法》、《民事訴訟法》、《國際刑事司法協助法》等一系列中國法律，中資銀行依法不應該履行美國法院的判決。