我們不是永遠在遊艇上玩耍...BMW繼承人也為生活喊苦？

2019-06-26 17:00 聯合新聞網 綜合報導



57歲的姐姐卡蘭登與53歲弟弟廣德特兩人擁有BMW近一半的資產。圖擷自／manager magazin 分享 facebook

歐洲汽車大廠BMW的繼承人近日接受訪問，57歲的姐姐卡蘭登（Susanne Klatten）與53歲弟弟廣德特（Stefan Quandt）兩人擁有近公司一半的資產，卡蘭登說「許多人認為我們永遠坐在地中海的一艘遊艇上」，但事實上，作為「財富的守護者」反而讓他們失去許多追求個人生活的機會。

據《bloomberg》報導，卡蘭登的父親赫伯特（Herbert Quandt）在1950年代拯救了BMW，也讓她以186億美元（約5788億台幣）的身家，成為德國目前第二富豪，而她與弟弟廣德特也都擁有BMW理事會的席位。卡蘭登認為，他們繼承的不只是龐大財務，還有責任與嫉妒，更要時時負擔著來自於此的誤解。甚至在1978年時，她與母親曾是歹徒的綁票目標，所幸警方及時破案。

而她的弟弟廣德特認為，繼承BMW並在公司中擔任要職，絕對不是來自於金錢的誘惑，「在這之上，更多的是責任」。雖然兩人都對目前的職業掌握十分滿意，但廣德特說，當他第一次被迫當上高層決策職務時才30歲，當時他更想只是一個「簡單」的產品經裡或是轉而研讀建築學位。

卡蘭登最後補充道「作為繼承者，我們必須致力於好好發展公司，並且努力地工作每一天」。當繼承起更大的社會責任時，要讓更多人能依循著自己的能力尋求好機會。