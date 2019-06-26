新研究：2030年機器人將取代2千萬個製造業工作

2019-06-26 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



英國牛津經濟研究所26日發表報告說，預計到2030年，全球約2000萬個製造業職位將被機器人取代，進而延長所得差距惡化趨勢，但提高整體經濟產出。

根據該報告，人們越來越擔心自動化和機器人在提供經濟效益的同時，會不成比例地淘汰低技術工作，並加劇社會和經濟壓力。牛津經濟研究所得出結論，即使在同一國家，低技術工作地區的失業率將是高技術工作地區的兩倍。

各界正激烈爭論，自動駕駛汽車和卡車、機器人食品準備、自動化工廠和倉庫營運等技術的興起及其對就業的影響。

許多分析人士指出，自動化通常會帶來更多就業機會，而非減少就業機會，但近年來這種趨勢造就技術落差，導致許多工人失業。

該報告強調，機器人的發展最後可能會提高生產力和經濟成長，且創造新職缺的數量大致和取代的一樣多。

牛津經濟研究所表示，每安裝一台機器人平均會取代1.6個製造業工人，低技術工作的地區受影響最大。

報告中分析，更多人擁有較低技術工作的地區，往往經濟較疲弱，失業率也較高，更容易因機器人而失去工作崗位。

此外，退出製造業的工人往往會在運輸、建築、維修、辦公和行政工作獲得新工作，而這些領域職位又容易受到自動化影響。

2000年以來，機器人的出現已經減少全球約170萬個製造業職位，包括歐洲40萬個、美國26萬個和中國大陸55萬個。牛津經濟研究所預測，中國2030年將擁有多達1400萬個產業機器人。