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震動心弦不忍直視！1張父女照再訴中美洲移民悲歌

2019-06-26 10:27聯合報 記者馮克芸╱即時報導

美墨邊境的格蘭河（Rio Grande）一向被中美洲移民視為他們邁向美國的路上最凶險的障礙之一，但24日在墨西哥《每日新聞報》（La Jornada）刊出的一張移民溺水喪生照片，仍讓無數讀者心弦震動。

紐約時報報導，《每日新聞報》24日在頭版刊出記者胡莉亞．雷魯克（Julia Le Duc）拍到的一張相片，地點是接近美國德州布朗斯維爾（Brownsville）的格蘭河沿岸，1名男子和他23個月大的女兒，並排俯臥陳屍在河邊，小女孩被裹在父親的裇衫內，她的一隻手臂還繞著父親的脖頸。

美聯社報導，這名男子是薩爾瓦多移民馬丁內斯（Oscar Alberto Martínez Ramírez），他的太太塔妮亞（Tania）告訴墨國當局，她看到馬丁內斯帶著女兒瓦萊莉亞（Valeria）在格蘭河的強勁水流中消失蹤影。

在越來越多中美洲移民攜家帶眷湧向美國邊界之際，這張照片引起許多人關注。美國德州眾議員薇洛妮卡．埃斯科瓦爾（Veronica Escobar）在推特上說：「我們心痛得無以復加，我們必須為這些脆弱心靈的尊嚴及人道持續奮戰。」

墨國總統羅培茲25日在被問到這張相片時說，他對此事深感遺憾，但墨國一向說，美國越是拒絕，就越多移民會在跨越格蘭河或美墨邊境沙漠時喪生。

墨西哥《每日新聞報》24日在頭版刊出這張相片，1名薩爾瓦多移民男子和他23個月大...
墨西哥《每日新聞報》24日在頭版刊出這張相片，1名薩爾瓦多移民男子和他23個月大的女兒，並排俯臥陳屍在美墨邊境的格蘭河岸。美聯社
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移民紐約時報
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