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美光恢復部分晶片對華為出貨 盤後股價飆漲10%

2019-06-26 10:04經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美國晶片製造商美光表示，已恢復向華為供應部分產品，預期對美光的晶片需求可望在今年稍挽回升；消息傳出後，美光股價盤後一度大漲10%。

紐約時報報導，英特爾也恢復對華為的部分出貨。報導指出，美國晶片製造商和其他企業透過銷售海外產品，規避美國禁令。美光和英特爾均不予置評。

美光周二公布財報，截至5月30日止的第3季，營收與獲利都優於分析師預估。淨利下滑至8.40億美元或每股0.74美元。去年同期為38.2億美元或每股3.10美元。

第3季營收從78億美元降至47.9億美元，優於分析師預測的46.9億美元。經調整後每股盈餘為1.05美元，優於分析師預估的每股0.79美元。

美光執行長Sanjay Mehrotra表示，評估美國對華為的禁令後，過去兩周已恢復部分晶片出貨，「我們認為能合法地恢復一些現有產品出貨，因為它們不在出口管理規範的範圍，也不在實體清單的限制內。」

他表示，華為是美光最大客戶，美國禁令導致美光第3季營收減少2億美元。他並指出，「有關華為的不確定性甚大，我們無法預測能夠向華為出貨的產品數量或能夠持續多久。」

美國半導體產業協會表示，有些晶片不在美國政府的銷售禁令內，可以向華為提供一些符合實體名單及監管規定的產品。

美光恢復部分晶片對華為出貨。 美聯社
美光恢復部分晶片對華為出貨。 美聯社
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