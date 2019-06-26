LINE舉辦人工智慧跨國黑客松 首次攜手NAVER

2019-06-26 10:03 中央社 台北26日電



通訊軟體LINE今天宣布，將首次與南韓市占第一的搜尋引擎NAVER聯手舉辦以人工智慧（AI）為主題的跨國黑客松（Hackathon，程式設計馬拉松）AI RUSH 2019，藉此活絡AI開發者社群並推動AI技術發展。

LINE發布新聞稿指出，有鑒於當前許多企業與組織對先進AI技術的需求與日俱增，LINE與NAVER希望透過共同舉辦AI RUSH 2019，活絡對AI有深厚興趣、並具備優異技術的開發者社群，並對逐年進展的AI技術產業有所貢獻。

AI RUSH 2019是以AI相關技術為主題的開發競賽，總獎金3萬美元（約新台幣90萬元），只要對AI相關技術感興趣，不限國籍、任何人皆可報名，可由個人或3名以內的成員組隊挑戰。

AI RUSH 2019主辦單位將於7月29日至8月8日進行線上初選，排名前30名的隊伍將可繼續參加8月14日至26日的線上決選。通過以上挑戰的隊伍可於8月27日至29日在韓國春川參加現場黑客松總決賽，主辦單位將贊助參賽者的交通與住宿費用。

LINE自2017年發表雲端AI技術平台Clova後，陸續推出多款搭載Clova的智慧音箱等產品，例如ClovaWAVE、Clova Friends、Clova Friends mini及ClovaDesk等。LINE正持續開發與優化Clova技術，包括人類聲音的語音辨識、了解發話意圖的自然語言辨識，以及自然語音合成等。

此外，LINE於2018年推出Clova擴充套件開放平台，鼓勵外部企業或開發者自行開發、擴充搭載於Clova的功能。在2018年底，LINE宣布將發展B2B（企業對企業）業務，開放外部開發者與企業使用LINE的AI技術，目前正在進行相關準備，預計於2019年夏季推出。