Fed為7月大幅降息預期降溫 力抗政治壓力

2019-06-26 08:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）周二為7月大幅降息降溫，並重申Fed的獨立性。

Fed在6月的決策會議按兵不動，但暗示最早可能在7月調降利率，目前市場預期Fed可能在7月降息50個基點。不過，聖路易聯準銀總裁布拉德周二表示，他認為美國經濟形勢還沒有糟到足以要求Fed在7月降息0.5個百分點。

布拉德在6月的決策會議時反對按兵不動，支持降息。對於下一次利率決策，他說：「我認為降息50個基點太多，但我願意支持降息25個基點。」

Fed主席鮑爾則表示，聯準會不受短期政治壓力影響。對於不降息可能令市場失望，鮑爾強調：「應對金融環境的短期波動真的不是我們的工作，我們必須不受金融市況的影響。」但他表示，Fed正在考慮美國關稅的不確定性、貿易夥伴的衝突以及溫和的通膨是否為降息提供了依據。

鮑爾並指出，美國國會之所以選擇讓Fed免受政治壓力影響，是因為曾見證過當政策屈服於短期政治利益時，通常會造成的傷害。

National Securities駐紐約首席市場策略師Art Hogan表示：「鮑爾和布拉德的談話，就像組合拳。許多人認為，6月會議如此鴿派，所以7月必然升息，但並非如此。」