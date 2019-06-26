Fed淡化升息預期 金價從六年高點回落 油價漲跌互見

2019-06-26 07:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周二漲跌互見，市場預期上周美國原油庫存減少，但美中貿易爭端可能抑制燃料需求的疑慮未消。金價從六年高點回落，因美國聯準會（Fed）官員淡化降息預期。

布蘭特原油期上漲0.19美元或0.3%，結算價報每桶65.05美元。西德州原油期貨下跌0.07美元或0.1%，結算價報每桶57.83美元。

美國總統川普周二表示，如果伊朗攻擊任何美國目標，美國將摧毀伊朗部分地區，但他仍敞開協商大門。油市對美伊緊張局勢的擔憂有所緩解。

美國官員表示，川普對20國集團（G20）峰會期間與中國國家主席習近平的會晤「任何結果都樂意接受」，降低雙方終止貿易戰的希望。

然而，投資人對美中貿易緊張局勢和全球經濟成長的疑慮，仍繼續打壓油價。RJO Futures的資深市場策略師Josh Graves表示：「未來幾天，油價將難以找到方向，上演看漲和看跌因素的拉鋸戰。」

金價周二從六年高點回落，因Fed官員的談話降低市場對Fed將在7月將降息50個基點的預期。

Fed主席鮑爾表示，Fed不受短期政治壓力影響，決策官員正在考慮是否降息。聖路易聯準銀總裁布拉德則說，他認為Fed不需要在7月的會議降息0.5個百分點。

黃金現貨下跌0.38%，至每英兩1,418.10美元。美國黃金期貨持平，報每英兩1,418.7美元。

RJO Futures資深市場策略師Bob Haberkorn表示：「金價先前走高是因Fed暗示降息50個基點推動。但布拉德和鮑爾的談話可能使金價漲幅縮減，直到G20峰會。」