美元小幅上揚 Fed淡化降息預期

2019-06-26 07:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美元小幅上揚，因美國聯準會（Fed）官員談話讓降息預期降溫。投資人關注美國總統川普和中國國家主席習近平本周的20國集團（G20）峰會期間的會談，是否會同意貿易戰休戰。

DXY美元指數上漲0.17%，報96.140。

伊朗和美國之間的緊張局勢加劇，引發新一輪對避險日圓的需求，日圓兌美元觸及1月初以來的最高水準。

聖路易聯準銀總裁布拉德表示，現在可能已經到了減息的時刻，但他淡化了降息50個基點的可能性。他的談話一度促使交易員下調降息預估，不過，Fed主席鮑爾重申降息理由增多後，降息預期再度升溫。

Amundi Pioneer Investments匯市策略部門主管Paresh Upadhyaya表示，Fed敞開降息大門，美國公債殖利率下跌，引發美元賣壓。

布拉德的談話令美元獲得喘息，但鮑爾表示Fed正在考慮是否降息，因貿易緊張局勢升級可能拖累經濟。

Tempus資深外匯交易商Juan Perez表示：「鮑爾希望保持觀望，他承認變化非常迅速。」

美元兌日圓周二下跌0.14%，至107.145日圓。美國對伊朗最高領導人和外交部長實施新制裁，支撐對日圓的需求。