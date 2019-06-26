親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
美伊無人機紛爭
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

降息及貿易談判預期降溫 美股走低 道瓊下跌179點

2019-06-26 06:58經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股三大指數周二全面下跌，科技股重挫，主因貿易戰疑慮和經濟數據不佳，美國聯準會（Fed）主席鮑爾回應總統川普的降息呼籲，表示Fed正在研究貿易不確定性和其他問題是否有必要降息。

道瓊工業指數收跌179.32點或0.67%，至26,548.22點；標普500指數收跌27.97點或0.95%，至2,917.38點；那斯達克指數下跌120.98點或1.51%，報7,884.72點。

鮑威爾在外交關係委員會發表談話時重申Fed的獨立性。聖路易聯準銀總裁布拉德表示，他認為Fed不需要在7月底降息50個基點。

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示：「鮑爾和布拉德的談話暗示，7月也有可能不會降息。上周的會議後，降息的希望開始升溫，但可能不會出現在下個月。同樣，上周市場對20國集團（G20）峰會將產生積極成果抱有較高希望，但隨著日期接近，樂觀情緒正在減弱。」

美國白宮一名官員表示，川普對G20峰會期間與中國國家主席習近平會晤的「任何結果」都會感到滿意。

經濟數據方面，美國商務部和世企研分別發布的報告顯示，新屋銷售和消費者信心數據均遠低於分析師預期。

標普500指數的11個主要指數中，有10個板塊下跌，科技股和通信服務類股跌幅最大。Peter Tuz表示：「這些股票的疲弱，顯示投資人正在撤出市場，撤出ETF。」

艾伯維（AbbVie）同意以總值630億美元的現金和股票，收購愛爾蘭肉毒桿菌製藥商愛力根（Allergan）。艾伯維股價收跌16.3%，愛力根飆漲25.4%。

市場對Fed降息和美中貿易談判取得進展的預期降溫，美股挫跌。 路透
市場對Fed降息和美中貿易談判取得進展的預期降溫，美股挫跌。 路透
分享

FedG20峰會標普
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

美企Q3獲利恐連三季衰退

2019-06-26 00:05

三個不確定 左右全球金融市場

2019-06-26 00:05

金價攀六年高點…二因素

2019-06-26 00:05

美伊衝突升高 油輪保費飆

2019-06-26 00:03

歐洲理事會批准同意 歐盟與越南月底簽FTA

2019-06-25 23:45

油國警訊 亞洲需求減弱

2019-06-25 23:22

日本瀨戶內海推叫船App 結合AI走訪秘境

2019-06-25 20:44

美國18名巨富公開連署：向我們課徵富人稅！

2019-06-25 17:42

改善貧富做公益 美富豪：快課我稅

2019-06-25 17:16

蓋茲、貝佐斯、馬斯克有何共同點？都做了這種犧牲

2019-06-25 17:15

《半島》獨家訪峰會 庫什納信心十足

2019-06-25 17:14

規避制裁風險 紐時：大疆將在美組裝新款無人機

2019-06-25 15:12

招商銀行大跌 華郵指牽扯美國對違反北韓制裁的調查

2019-06-25 14:34

全球暖化將致惡性循環 2050能源需求將增1/4

2019-06-25 12:59

日本顯示器紓困案再受挫 富邦蔡家CGL集團決定退出

2019-06-25 11:34

川普又找Fed主席鮑爾麻煩？ 「他對四年任期認知有誤」

2019-06-25 10:15

G20川習會前夕 賴海哲、劉鶴先通電

2019-06-25 09:22

中東緊張令波灣油輪保費飆漲10倍 可能轉嫁給消費者

2019-06-25 08:19

高通可能再度被歐盟罰款 當年疑以低價排擠3G晶片對手

2019-06-25 07:45

台股ADR除友達外全漲 台積電漲1.9%

2019-06-25 07:18

期待川習會晤 美股小漲小跌

2019-06-25 04:58

伊爾艾朗專欄／央行寬鬆背後的四大風險

2019-06-25 00:04

土國政治迎新局 市場歡呼

2019-06-25 00:02

德企業信心 降至四年新低

2019-06-25 00:02

印度大缺水 恐衝擊景氣

2019-06-25 00:02

FedEx降價 拉攏電商

2019-06-25 00:02

年薪868萬 優衣庫母公司獵才開出超高薪

2019-06-25 00:02

經濟警訊！ 全球公債殖利率急跌

2019-06-25 00:01

科網女股神到底有多神！ 幾何級數增長 邏輯挑明星

2019-06-24 09:25

彭博資訊專欄／寬鬆政策養出殭屍投資人

2019-06-24 00:44

影／誰闖空門？美警到場傻眼：竟是黑熊 且在睡覺

2019-06-23 17:49

全球亂套混水摸魚 亂世危機財全攻略！

2019-06-21 10:28

周薪15萬的夢幻工作！壯遊美國吃烤肋排

2019-06-18 23:27

戈蘭高地殖民區 以色列命名「川普高地」

2019-06-17 14:37

【彭博專欄】Fed降息？話別說太早

2019-06-12 23:58

彭博資訊專欄／OPEC+裂解的徵兆

2019-06-09 23:18

英國26歲教師靠賣二手書發大財 年賺167萬不怕你偷學

2019-06-04 12:43

北市包租代管 租金上限提高

2019-06-03 23:27

影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展

2019-05-04 09:21
看更多

熱門文章

這就是人間煉獄 帶女友吃飯餐廳坐滿「前女友」

2019-06-25 15:21

超仙女老師「愛的抱抱」同學往胸口塞！網暴動：當年這樣我就台大了

2019-06-25 21:52

3400萬豪宅沒預兆一夜沉入地底？ 鄰居還原真相

2019-06-25 12:55

病危被晾急診室5小時 婦人最終「心臟血液流乾」身亡

2019-06-25 15:07

彭博：川普有意終止《美日安保條約》

2019-06-25 12:29

深怕G20川習會前惹毛中國 傳美財長阻止對台軍售

2019-06-25 11:05

男子戴矽膠面具假冒法國部長 成功騙取28億

2019-06-25 17:40

G20「川習會」 白宮官員：川普滿意美方的談判地位

2019-06-25 09:15

3歲狗狗不知主人去世 獨守醫院空病床

2019-06-25 14:24

13歲天才兒童虐殺4歲親妹 12年後自曝原因「想傷害媽媽」

2019-06-25 17:26

親媽多年重複「這句」超傷人話！心碎女砸千萬動刀300次變「怪獸」

2019-06-25 16:20

裝網球的「銅碗」竟是17世紀中國宮廷器物 價值高達1.5億

2019-06-25 12:45

川普害了美國農業！農業部長：農民是美中貿易戰犧牲品

2019-06-25 22:56

6歲兒心臟開大刀 老爸胸口紋相同疤痕刺青

2019-06-25 12:23

美國18名巨富公開連署：向我們課徵富人稅！

2019-06-25 17:42

阻擋法案放大招！美議員集體落跑 林肯當年曾跳窗…

2019-06-25 09:00

最高領袖被美制裁 伊朗總統嘲諷川普「智障」

2019-06-25 16:56

俄先進戰艦駛進美國後院 刻意展現軍力

2019-06-25 10:32

商人本性來了 川普拒再護荷姆茲海峽安全 要中國分擔

2019-06-25 18:10

招商銀行大跌 華郵指牽扯美國對違反北韓制裁的調查

2019-06-25 14:34

蓋茲、貝佐斯、馬斯克有何共同點？都做了這種犧牲

2019-06-25 17:15

日本血汗工場！越南移工向NHK求救 播出前中風不醒

2019-06-25 22:30

陸銀不甩美傳票 貿易戰變金融戰？

2019-06-26 00:32

專欄作家控20多年前遭性侵 川普：她不是我的菜

2019-06-25 10:31

西貢時報：鴻海考慮在越南興建電視螢幕組裝廠

2019-06-25 08:09

美國時代雜誌：美擱置對台20億軍售

2019-06-25 14:14

沒錢不要緊！柬埔寨父為兒子「編」出一個書包

2019-06-25 14:24

影／哈利梅根花近1億改建新居 錢由英納稅人埋單

2019-06-25 12:36

長榮罷工 華航爆滿 旅客最慘

2019-06-25 14:19

俄軍再進駐委國 但川普無暇他顧

2019-06-25 15:46

獵鷹重型火箭載衛星升空 SpaceX稱史上最難任務

2019-06-26 00:48

美第一夫人發言人葛瑞珊 將任白宮發言人

2019-06-26 01:29

停擺月餘 劉鶴與賴海哲熱線

2019-06-25 09:11

中國女學生在美遭殺害 凶嫌謀殺罪名成立恐判死刑

2019-06-25 09:47

美高階官員：川習會目標是重啟美中貿易談判

2019-06-26 03:35

聯合國專家：氣候變遷下的種族隔離 有錢逃生沒錢等死

2019-06-25 22:06

彭博報導：川普批美日安保條約不公 稱考慮毀棄

2019-06-25 12:22

伊朗外交部長：在伊斯蘭教義下 絕不建立核武

2019-06-26 00:14

章瑩穎父母「要帶女兒回家…不會放棄找她」 要求判處被告死刑

2019-06-25 18:12

英汽車業警告 硬脫歐每分鐘損失2千萬

2019-06-25 20:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top