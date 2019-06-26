降息及貿易談判預期降溫 美股走低 道瓊下跌179點

2019-06-26 06:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股三大指數周二全面下跌，科技股重挫，主因貿易戰疑慮和經濟數據不佳，美國聯準會（Fed）主席鮑爾回應總統川普的降息呼籲，表示Fed正在研究貿易不確定性和其他問題是否有必要降息。

道瓊工業指數收跌179.32點或0.67%，至26,548.22點；標普500指數收跌27.97點或0.95%，至2,917.38點；那斯達克指數下跌120.98點或1.51%，報7,884.72點。

鮑威爾在外交關係委員會發表談話時重申Fed的獨立性。聖路易聯準銀總裁布拉德表示，他認為Fed不需要在7月底降息50個基點。

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示：「鮑爾和布拉德的談話暗示，7月也有可能不會降息。上周的會議後，降息的希望開始升溫，但可能不會出現在下個月。同樣，上周市場對20國集團（G20）峰會將產生積極成果抱有較高希望，但隨著日期接近，樂觀情緒正在減弱。」

美國白宮一名官員表示，川普對G20峰會期間與中國國家主席習近平會晤的「任何結果」都會感到滿意。

經濟數據方面，美國商務部和世企研分別發布的報告顯示，新屋銷售和消費者信心數據均遠低於分析師預期。

標普500指數的11個主要指數中，有10個板塊下跌，科技股和通信服務類股跌幅最大。Peter Tuz表示：「這些股票的疲弱，顯示投資人正在撤出市場，撤出ETF。」