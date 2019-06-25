BMW加速推出電動車 預估2021年前銷量翻倍

2019-06-25 22:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



德國豪華車廠BMW 25日宣布加速推出電動車，將在2023年前推出25輛純電動車或油電混合車，比原先時程提早兩年，屆時逾半新車將為電動車。

BMW是最早跨進電動車領域的大型車廠之一，推出了i3電動車，但近來外界認為該公司在電動車技術上的發展動能減緩，主要對手如賓士、Audi、捷豹都已推出長續航里程電動休旅車，BMW的iX3則要明年才會上市。

Evercore ISI首席汽車分析師艾林豪斯說，以往BMW總是勇於率先承擔風險，並形塑未來，「我們認為BMW需要更大膽一些」。

汽車製造商面臨歐洲更嚴格的排放法規，而柴油引擎因排放造假醜聞而式微，也強迫車廠加速擁抱電池科技，以符合新規定並避開罰金，因此未來兩年將有一波電動車上市潮。

BMW將自明年起開始販售iX3休旅車，並計劃於2021年推出i4及iNext。在英國牛津廠房生產的Mini電動車，也將於今年上市。BMW預估，到2021年前，電動車及油電車的銷量與2019年相較將成長一倍。