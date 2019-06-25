日本瀨戶內海推叫船App 結合AI走訪秘境

2019-06-25 20:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



瀨戶內海的居民及觀光客今年夏天將可以透過智慧手機叫船，票價範圍媲美水上計程車，還能根據人工智慧（AI）為乘客推薦客製化行程。

日經新聞報導，資訊科技公司P.G. Systems推出的叫船服務，一方面是針對受固定船班減少影響的居民，另一方面是為了刺激座落於四國與本州之間、瀨戶內海的觀光。叫船平台今年夏天將在瀨戶內海供民眾試用，目標是在2021年度推出商用服務。

叫船平台的操作方式與叫車應用程式（App）相仿，用戶可以選擇上下船的碼頭或特定行程，接著App將配對船舶營運業者或擁有船隻的人，之後乘客需預先付款。

這個叫船平台盼望能在頭一年吸引60艘船隻進駐，每天能服務300名乘客。單趟旅程將要價2,000至3,000日圓（18至28美元），價格區間相當於標準水上巴士的費率。叫船平台將鼓勵船舶業者與乘客嘗試一般業者不常經過的航線，也可以選擇標準觀光航道。

此外，App開發商計透過AI推薦為乘客量身定做的行程。P.G. Systems創新部門主管佃浩行說：「用戶可以將App連結社群媒體帳號，讓App根據過去貼文及瀏覽歷史推薦觀光行程。」