日本瀨戶內海推叫船App 結合AI走訪秘境
瀨戶內海的居民及觀光客今年夏天將可以透過智慧手機叫船，票價範圍媲美水上計程車，還能根據人工智慧（AI）為乘客推薦客製化行程。
日經新聞報導，資訊科技公司P.G. Systems推出的叫船服務，一方面是針對受固定船班減少影響的居民，另一方面是為了刺激座落於四國與本州之間、瀨戶內海的觀光。叫船平台今年夏天將在瀨戶內海供民眾試用，目標是在2021年度推出商用服務。
叫船平台的操作方式與叫車應用程式（App）相仿，用戶可以選擇上下船的碼頭或特定行程，接著App將配對船舶營運業者或擁有船隻的人，之後乘客需預先付款。
這個叫船平台盼望能在頭一年吸引60艘船隻進駐，每天能服務300名乘客。單趟旅程將要價2,000至3,000日圓（18至28美元），價格區間相當於標準水上巴士的費率。叫船平台將鼓勵船舶業者與乘客嘗試一般業者不常經過的航線，也可以選擇標準觀光航道。
此外，App開發商計透過AI推薦為乘客量身定做的行程。P.G. Systems創新部門主管佃浩行說：「用戶可以將App連結社群媒體帳號，讓App根據過去貼文及瀏覽歷史推薦觀光行程。」
但叫船平台在走向商業化的過程中也面臨難題，因為不同碼頭早已有各自進港流程及服務據點。佃浩行表示，已和市政當局及漁業協會等相關團體「展開協商」。
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