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別等「大門關起」 長榮發簡訊：拿回三寶別再誤判情勢

WSJ：想做空人民幣卻碰壁？不妨試試放空韓元

2019-06-25 18:11經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

今年做空人民幣的投資人得到了教訓，因為儘管美中貿易摩擦的利空消息頻傳，且中國經濟走軟，但人民幣匯率大致維持在6.87兌1美元水準。華爾街日報記者伯德（Mike Bird）建議，想做空人民幣的投資人不妨考慮另一種選擇，即放空韓元。

為何到目前為止直接做空人民幣行不通？首先，中國人民銀行透過在香港發行票據吸收在離岸市場流通的部分人民幣，藉此支撐人民幣匯率。這進而又拉抬短期利率，讓外國投資人要做空人民幣的成本墊高。中國人行上周發行人民幣300億元（43.7億美元）的人民幣計價票據。

在上周四（20日），香港銀行間的人民幣隔夜拆款利率較在岸市場的上海銀行間同業拆款利率高出1.5個百分點，創去年10月來最大差距。

雖然人民幣非常可能跌破人行先前一直捍衛的人民幣7元兌1美元水準，然而要預測貶破的時間點，得先解讀中國不透明的政治運作。中國政府究竟會動用3.101兆美元外匯存底中的多少資金來捍衛人民幣匯率？資本管制到底有多嚴格？心中沒有好答案的投資人應該避免與中國央行對做。

不過伯德指出，投資人還有其他選擇，最明顯的就是韓元，理由是韓元與人民幣相當具連動性，尤其是壓力時期，因為中國占南韓出口的約五分之一，也占南韓近三分之一的進口。

如果人民幣匯率貶破「7」，韓元將可能隨人民幣貶值。不過，在人民幣理應重貶，卻因中國資本管制或人行干預的情況下而沒有走貶時，韓元也可能貶值。

韓元歷經4月和5月重貶後，兌美元今年來貶幅達7%左右，但同期間人民幣僅貶值約1%。近期，韓元和人民幣一樣回升，不過韓元今年來累計仍貶值近4%。伯德建議，如果投資人打算在匯市與一家央行對做，那就試著先小試身手，挑戰南韓央行顯然是比挑戰中國人民銀行是更安全的選擇。

在人行干預下，今年做空人民幣的投資人得到了教訓。（圖／美聯社）
在人行干預下，今年做空人民幣的投資人得到了教訓。（圖／美聯社）
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