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別等「大門關起」 長榮發簡訊：拿回三寶別再誤判情勢

向萬惡的華爾街宣戰？桑德斯提案課稅 免除大學學貸

2019-06-25 17:49經濟日報 記者陳律安╱即時報導

美國參議員桑德斯24日宣布一項計畫，欲免除1.6兆美元尚未清償的學生貸款，激化2020年民主黨總統初選的高等教育政策辯論。

桑德斯提出的「人人上大學」法案，將透過對華爾街交易課徵新稅，免除4,500萬美國人的學貸。這項提案比參議員華倫的提案還激進。華倫方案免除學貸的上限為5萬美元，年薪超過25萬美元者也不可享有相關福利。

美國尚未清償的學貸金額已超越信用卡債及車貸，大學畢業生平均身上背有3萬美元的債務，遠高於90年代的1萬美元，且有28%的學貸借貸者拖欠債務，或已經違約。桑德斯的計畫會免除兩年制及四年制大學學貸，技職體系及學徒制計畫的學費將全免。

桑德斯向華盛頓郵報表示：「這是一項革命性提案，2008年華爾街留下的爛攤打擊這個世代甚深，這提案免除所有學貸，終結這世代因為犯下讀大學的『罪』，被處『終生債務』徒刑。」

這項計畫規模達2.2兆美元，財源為證交稅，股票交易課0.5%、債券交易課0.1%。桑德斯辦公室說，這將在未來十年籌措多達2.4兆美元。

批評者說桑德斯及華倫的計畫並未切中要害，沒能瞄準最需要幫助者，因為美國收入最高四分之一者，就占學貸總額三分之一，而這些人完全有能力償付貸款。

但最近一項研究顯示，免除學貸能使國內生產毛額（GDP）成長，增加逾百萬就業，促進中小企業創立並提升房屋持有率。

美國參議員桑德斯。美聯社。
美國參議員桑德斯。美聯社。
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