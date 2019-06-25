美國18名巨富公開連署：向我們課徵富人稅！

2019-06-25 17:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



隨著貧富不均成為左右美國2020年大選的關鍵議題之一，避險基金經理人索羅斯（George Soros）及臉書共同創辦人休斯（Chris Hughes）等18位美國億萬富豪24日在公開信中，呼籲對全美金字塔頂端的0.1%富豪課徵富人稅。

金融時報報導，他們在Medium平台寫道：「富人稅能幫助解決氣候危機、改善經濟、增進健康、創造公平機會及提升民主自由。」這群富豪表示，這封公開信不分黨派，也沒有為任何一位總統候選人背書，但卻提及民主黨籍參議員華倫先前提議的富人稅。華倫和民主黨曾提議向美國擁有5,000萬美元以上資產的富豪，每年課徵2%富人稅，預期能在接下來十年增加2.75兆美元稅收。

富人稅在歐洲向來更為普遍，但民調機構Hill-HarrisX 2月的訪調數據顯示，74%的美國選民支持富人稅，其中包括65%的共和黨人。

川普曾在1999年提議課徵一次性富人稅，用以降低國債，但上任後未曾提起此事。近期高喊富人稅及調漲最富有美國人所得稅的聲音均來自民主黨人，包括桑德斯及歐凱秀-柯提茲（Alexandria Ocasio-Cortez）等。

根據美國國家經濟研究局（NBER），美國金字塔頂端0.1%的有錢人掌握全美近20%財富，相當於底層90%民眾的資產，而0.1%巨富們在1970年代晚期掌握的財富僅占全美7%。根據美國國稅局（IRS），富人去年的稅率為27.4%，儘管是最高級距，但0.01%超級富豪的平均稅率仍較低。

隨著部分人士主張有錢人更容易避稅，富人稅成為與論焦點。布魯金斯研究院資深研究員伯特萊斯則認為，要精準計算家族企業掌握的資產將是「巨大的考驗」；國際君悅酒店的女繼承人賽門斯則認為，富人稅勢在必行。