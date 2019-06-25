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工會喊可以談 長榮航：很想知道工會讓了什麼？

美國18名巨富公開連署：向我們課徵富人稅！

2019-06-25 17:42經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

隨著貧富不均成為左右美國2020年大選的關鍵議題之一，避險基金經理人索羅斯（George Soros）及臉書共同創辦人休斯（Chris Hughes）等18位美國億萬富豪24日在公開信中，呼籲對全美金字塔頂端的0.1%富豪課徵富人稅。

金融時報報導，他們在Medium平台寫道：「富人稅能幫助解決氣候危機、改善經濟、增進健康、創造公平機會及提升民主自由。」這群富豪表示，這封公開信不分黨派，也沒有為任何一位總統候選人背書，但卻提及民主黨籍參議員華倫先前提議的富人稅。華倫和民主黨曾提議向美國擁有5,000萬美元以上資產的富豪，每年課徵2%富人稅，預期能在接下來十年增加2.75兆美元稅收。

富人稅在歐洲向來更為普遍，但民調機構Hill-HarrisX 2月的訪調數據顯示，74%的美國選民支持富人稅，其中包括65%的共和黨人。

川普曾在1999年提議課徵一次性富人稅，用以降低國債，但上任後未曾提起此事。近期高喊富人稅及調漲最富有美國人所得稅的聲音均來自民主黨人，包括桑德斯及歐凱秀-柯提茲（Alexandria Ocasio-Cortez）等。

根據美國國家經濟研究局（NBER），美國金字塔頂端0.1%的有錢人掌握全美近20%財富，相當於底層90%民眾的資產，而0.1%巨富們在1970年代晚期掌握的財富僅占全美7%。根據美國國稅局（IRS），富人去年的稅率為27.4%，儘管是最高級距，但0.01%超級富豪的平均稅率仍較低。

隨著部分人士主張有錢人更容易避稅，富人稅成為與論焦點。布魯金斯研究院資深研究員伯特萊斯則認為，要精準計算家族企業掌握的資產將是「巨大的考驗」；國際君悅酒店的女繼承人賽門斯則認為，富人稅勢在必行。

當問及公開信中的億萬富豪是否自願向政府支付等同富人稅的資產時，賽門斯說：「我們也可以這麼做，但我認為議員與決策者需要修改課稅政策。」

美國18名富豪公開聯名，呼籲政府向0.1%巨富課徵富人稅。圖為億萬富豪索羅斯。路...
美國18名富豪公開聯名，呼籲政府向0.1%巨富課徵富人稅。圖為億萬富豪索羅斯。路透
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