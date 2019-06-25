蓋茲、貝佐斯、馬斯克有何共同點？都做了這種犧牲

2019-06-25 17:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



對微軟公司創辦人蓋茲（Bill Gates）而言，並不是人人都應當每周末休假並享有假期，至少在這家科技公司草創之初，他認為放棄周末假日和假期是不得不做的犧牲。

財經新聞網站MarketWatch報導，微軟共同創辦人蓋茲在上周末由創投公司Village Global主辦的一場會議上表示，從平地打造起微軟公司時，他「不相信度假這回事」。聽在提倡平衡工作與生活人士的耳裡，蓋茲的觀點可能引起爭議，但他表示至今未改變這種看法。

蓋茲說：「我認為，極度辛勤工作的觀念可能備受推崇，甚至被神化了。對我個人而言，我的確不相信周末期這回事，也不相信度假。」蓋茲接著說，直到30幾歲的年紀，他才又開始享受周末假日和假期。

他說：「但，是的，我堅信在（創立公司）初期，應該做非常大的犧牲。」

不獨蓋茲認為創立公司時無法兼顧工作與生活平衡。電子商務巨人亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯也曾比喻說「工作與生活形成一個圓，而不是平衡」，意指工作與生活要融為一體，而不是在工作的空檔稍事休憩，或劃分工作時間與私人時間。

電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克也公開說過，不可能避免24/7（每周工作七天、每天工作24小時）的工作時間表，他曾在推特上發文說，某周六晚間在特斯拉工廠工作到凌晨2點半左右才喊停。

但其他人持不同看法。例如，出版商與創業家Arianna Huffington就表示，除非花點時間休息和充電，否則難以發揮創造力或創新力。Huffington在她的網站Thriveglobal.com上寫道：「若你不花一些時間與摯愛的人相處，並給自己一些時間獨處和思考，你將無法重拾遠見和創造力。」