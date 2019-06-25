《半島》獨家訪峰會 庫什納信心十足

2019-06-25 17:14 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



巴林的經濟峰會於25日、26日登場，《半島電視台》緊追著相關報導，全球都關注美國提出500億美元補助巴勒斯坦的經濟計畫，究竟是不是隱含政治意圖。半島25日凌晨同時登出美高級顧問庫什納的獨家專訪，他特別鄭重聲明，巴國補助計畫規避了「佔領」等相關字眼，說明美國想繞開以、巴政治爭議，但至今，巴國政權仍不願出席峰會。

根據《半島電視台》報導，巴林經濟峰會、主要研討美國提出的「和平繁榮經濟計劃」將於25、26日登場，這項計畫是指美國撥出500億美元預算給巴勒斯坦的公、私企業發展，並改善基礎建設，以期吸引投資，繁榮該區經濟體。

主要發言人、白宮高級顧問庫什納25日受訪時表示對這次峰會成功很有信心，他說，隨著近日的浩大聲勢，峰會與這項計畫將吸引來自世界各地的頂級投資客，有這些境外資金流入，能最直接增加巴國人民的工作機會，並提升經濟水平。

巴勒斯坦不信庫什納

庫什納在《專訪》中還提到，這次計畫一點都沒有佔領、談判籌碼等隱含，顯然想表達美方「經濟歸經濟、政治歸政治」的態度，但他對於中東局勢也表態，若有一天以、巴達成協議，那肯定不會是有關於「阿拉伯和平協議」，該起協議是要以國歸還1967年戰後佔領的土地包含戈蘭高地、東耶路撒冷與西岸，目前阿拉伯世界重批准協議，但尚未實施，以國仍佔據著約旦河西岸。

儘管庫什納在專訪中已背書，這項500億美元計畫仍被巴勒斯坦認為是「新版的馬歇爾計畫」，簡言之，該國擔心美國利用經濟實力插手以、巴長久以來的政治爭議，因此不打算出席。但基本上，巴勒斯坦政權若持續「油鹽不進」，也無法對當下政治僵局提出太好的化解提案，又一再駁回第三方協調人（如美國一向自居的）所釋出的善意，只怕未來獲得的好處會更差。

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