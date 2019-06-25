改善貧富做公益 美富豪：快課我稅

2019-06-25 17:16 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



富人拋磚引玉？日前一封由19名美國億萬富翁聯合簽署信件流傳網路，呼籲美國候選人能對金字塔頂端的富人多增財富稅，以便改善美國的貧富不均、並將增加的稅收用於公共領域。但外媒認為，美國課徵財富稅太過困難，首先是可能違憲（只規範對收入課稅），其次是非流動資產不易客觀評估財富價格。

根據《彭博社》報導，日前網路流傳著一封由19位美國億萬富豪連署的信件，呼籲不論哪個黨派的候選人當選，都該重視財富分配不均的問題，他們建議對真正金字塔頂端的富人課徵財富稅，以用於公共議題如打擊氣候危機、補充公眾醫療福利等，而非對中等收入的民眾課稅。

其實美國富豪稅收不平等的話語已非新聞，據經濟合作與發展組織過往數據，統計較大的40多個國家中，美國在財富集中率排名第六（意指貧富不均比嚴重）。過往股神巴菲特就說過，明明他資產遠多於他的秘書，但他的稅率卻較低，而一直以來這個問題都無法改善，癥結點就是難以課稅。

外媒認為，若按照這封公開信課徵財富稅恐會違憲，該國憲法聲稱聯邦只能課收入所得稅；其次，身外資產如非流動資產、藝術品、珠寶等都不易估算價格，連頂級富豪真正財富總額都估算不清，要如何確定課徵的財富稅對象呢？

除了落實有難度外，這封信也帶來不少質疑聲，據《英國廣播公司》報導，公開信聲稱他們沒有黨派傾向，但卻讚揚了民主黨候選人伊莉莎白．華倫，這位麻省資深女議員曾任金融保護局特別顧問，對於財金議題特別有研究，她的政見就包含對身價超過5千萬美元的人提高稅收，此舉預計影響到排名前7.5萬富有的家庭，估計能在10年內多收到2.75兆美元，要說沒有特定立場似乎是自打嘴巴。

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