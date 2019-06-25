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劉鶴、賴海澤通電話 加快中美貿易磋商

2019-06-25 12:34聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中共商務部今天早上公佈，6月24日，中共副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤通話。雙方按照中美兩國元首通話的指示，就經貿問題交換意見。雙方同意繼續保持溝通。

劉鶴和賴海哲通話，是在日前習近平和川普通電話後，雙方希望在大阪G20峰會前，雙方取得更多共識，並為這場峰會做更多準備。昨天，習近平還主持了中央政治局會議，除了討論中共「機構編制條例」「農村工作條例」外，還「討論了其他問題」。一般相信，習川會和中美貿易磋商就是「其他問題」之一。

中共國家主席總書記習近平和美國總統川普將在本周於日本大阪舉行的二十國集團峰會上會晤，外界希望中國和美國能夠藉此尋得突破，化解兩國越演越烈的貿易戰。

五月份，中美貿易第十一輪磋商破裂，證明雙方關鍵問題上依然存在很大分歧。美國指責中國在談判中出爾反爾，稱願意恢復磋商與否，取決於中或是否願意回到最初的文本。

美國不僅要求北京解決知識產權和市場准入等結構性問題，還要求將這些改變寫入中國法律。

美國貿易代表賴海哲上周在美國國會聽證時表示，中國還推翻了關於數字貿易問題的承諾，包括美國在中國雲計算服務的承諾，包括美國在中國雲計算服務領域的准入。

雙方的談判焦點還在於，中共要求立即取消美國加征的所有關稅，美國則希望保留部分關稅，以確保中國履行協議條款。中方表示，美國的要求侵犯了中國主權，任何協議都應該是互利互惠。

中共商務部副部長王受文星期一表示，中美貿易磋商的原則是「相互尊重、平等互利、相向而行」，雙方都要做出妥協和讓步，不是只有一方。

（和訊新聞網）
（和訊新聞網）
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